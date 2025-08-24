Meral Akşener, Sami Yusuf konserinde görüntülendi

Meral Akşener, Sami Yusuf konserinde görüntülendi
Yayınlanma:
Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener uzun zamandan sonra Sami Yusuf konserinde görüntülendi. Akşener'e eşi Tuncer Akşener eşlik etti.

Siyaseti bıraktıktan sonra kameralardan uzak bir yaşam süren eski İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener, müzisyen Sami Yusuf'un Festival Park Yenikapı'daki konserinde görüntülendi.

Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilen "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

25 BİN KİŞİ İZLEDİ

Konseri yaklaşık 25 bin kişi izledi. Konserin başında Türkçe bir konuşma yapan Sami Yusuf, "Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Türkiye'yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah milleti şerden tamamen esirgesin ve tüm dualarımız Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız. Türkiye, insanlık daima yanınızda, Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

AKŞENER EŞİ İLE GELDİ

Konsere; iş, siyaset ve müzik dünyasından çok sayıda ünlü isimde katıldı. Mazhar Alanson ve Orhan Gencebay da konseri izlemeye gelenler arasında yer alıyor.

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener de konsere eşi Tuncer Akşener ile katıldı.

Meral Akşener de Sami Yusuf konserini izleyenler arasındaydı. Akşener'e eşi Tuncer Akşener eşlik etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!