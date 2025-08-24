Meral Akşener, Sami Yusuf konserinde görüntülendi

Siyaseti bıraktıktan sonra kameralardan uzak bir yaşam süren eski İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener, müzisyen Sami Yusuf'un Festival Park Yenikapı'daki konserinde görüntülendi.

Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilen "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

25 BİN KİŞİ İZLEDİ

Konseri yaklaşık 25 bin kişi izledi. Konserin başında Türkçe bir konuşma yapan Sami Yusuf, "Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Türkiye'yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah milleti şerden tamamen esirgesin ve tüm dualarımız Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız. Türkiye, insanlık daima yanınızda, Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

AKŞENER EŞİ İLE GELDİ

Konsere; iş, siyaset ve müzik dünyasından çok sayıda ünlü isimde katıldı. Mazhar Alanson ve Orhan Gencebay da konseri izlemeye gelenler arasında yer alıyor.

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener de konsere eşi Tuncer Akşener ile katıldı.

