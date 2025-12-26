Ahmet Davutoğlu: Fenerbahçe'nin itibarını korumak hepimizin görevi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yürütülen uyuşturucu operasyonunun spor kulüplerinin itibarını zedeleyecek bir algı operasyonuna dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Soruşturmaların kulüplerimizin itibarını zedeleyecek algı operasyonları haline dönüştürülmesinin Türk sporuna zarar vereceğini ifade eden Davutoğlu, "Fenerbahçe kulübümüzün itibarını korumak da hepimizin görevidir" dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş çeteleriyle ilgili yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu süreçlerin algı operasyonlarına dönüştürülmemesi çağrısında bulundu.

Babacan: Yurtdışından gelen Sadettin Saran telefonla çağrılsa gelmeyecek miydi?

"TÜRK SPORUNA VE TÜRKİYE ALGISINA ZARAR VERİR"

"Uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş çeteleriyle ilgili soruşturmalar kime kadar uzanırsa uzansın, mutlaka kararlılıkla sürdürülmelidir" ifadelerini kullanan Davutoğlu, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Ancak, bu soruşturmaların kulüplerimizin itibarını zedeleyecek ve milyonlarca taraftarı rencide edecek algı operasyonları haline dönüştürülmesi, sadece ülkemizi yurtdışında temsil eden güzide kulüplerimize değil bir bütün olarak Türk sporuna ve Türkiye algısına zarar verir."

"FENERBAHÇE KULÜBÜMÜZÜN İTİBARINI KORUMAK DA HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Açıklamasında Fenerbahçe’ye özel vurgu yapan Davutoğlu, kulübün tarihsel önemine dikkat çekerek, "Bu bağlamda, tarihi İstiklal Savaşımızla anılan Fenerbahçe kulübümüzün itibarını korumak da hepimizin görevidir. Fenerbahçe’ye bu olaylar sebebiyle hiçbir motivasyon kaybına uğramadan süper ligde ve ülkemizi temsil ettiği Avrupa liginde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.