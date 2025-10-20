AKP'nin anketçisi tarihe geçecek yanılgısını 'arkadaşıma güvendim' diyerek açıkladı

KKTC'de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefet partisi CTP'nin adayı Tufan Erhürman yüzde 62,80 ile kazandı. Ankara'nın da desteklediği Ersin Tatar oyların yüzde 35.77'sini aldı.

İktidara yakın kamuoyu araştırma şirketi GENAR, KKTC seçimlerinin öncesinde yaptığı araştırmada Ersin Tatar'ın yüzde 49.12, Erhürman'ın yüzde 47,12 alacağını öngörmüştü.

AKP'ye yakın anket firmasının tarihe geçecek yanılgısı! 13.4 puan fazladan hesaplamış

Tatar, GENAR anketinde tahmin edilenden düşük oy aldı. Bu sonuçla birlikte, GENAR’ın tahminiyle gerçek sonuç arasında 13,4 puanlık dev bir fark ortaya çıktı.

Kamuoyu araştırmaları tarihinde nadir görülen bu sapma, iktidar yanlısı anketlerin güvenilirliği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

"VERİLERİMİZİN ARKASINDAYIZ" DEDİ HATASINI BÖYLE AÇIKLADI

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 30 yıldır kamuoyu araştırması yaptıklarını Aktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 30 yıldır kamuoyuna doğru bilgi aktaran bir kurum olarak, kıymetli dostlar, Kıbrıs seçimleriyle ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Seçimlerden 40 gün önce saha çalışması tamamlanan, 1200 denekli araştırmamız Anadolu Ajansı üzerinden bir makale olarak yayımlandı. Bu araştırmada iki devletli çözüme destek oranı %60, federasyon çözümüne destek oranı ise %40 olarak ölçülmüştü. Bugün yeniden bir araştırma yapılsa, sonuçların yine benzer çıkacağı kanaatindeyim. Seçim sonuçlarına gelince; seçimden 40 gün önce her iki aday da yaklaşık %40 civarında oy oranına sahipti ve başa baş durumdaydı.

Kararsızları dağıtmadan yayımladığımız bu veride, %20 civarında bir kararsız kitlenin seçimin sonucunu belirleyeceğini ifade etmiştim. Seçimin son haftasında, uzun yıllardır sahada veri toplayan ve tecrübesine güvendiğim bir arkadaşım, sahanın Ersin Tatar lehine döndüğünü söyledi. Bazı gazeteci dostlarım da benzer kanaat taşıyorlardı. Not: Bir araştırma firmasının elinde veri olmadan açıklama yapması hatadır. Verilerimizin arkasındayız; ancak seçimden birkaç gün önce elimde veri olmadan attığım tweet bir hataydı.