AKP'ye yakın anket firmasının tarihe geçecek yanılgısı! 13.4 puan fazladan hesaplamış

İktidara yakın kamuoyu araştırma şirketi GENAR, KKTC seçimlerinin öncesinde yaptığı araştırmada Ersin Tatar'ın yüzde 49.12, Erhürman'ın yüzde 47,12 alacağını öngördüklerini açıklamıştı. Tatar, GENAR anketinden yüzde 13,4 daha düşük oy aldı.

KKTC'de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefet partisi CTP'nin adayı Tufan Erhürman yüzde 62,80 ile kazandı. Ankara'nın da desteklediği Ersin Tatar oyların yüzde 35.77'sini aldı.

"KARARSIZLAR TATAR’A YÖNELDİ" DEMİŞTİ

Aktaş, seçimden yaklaşık bir ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararsız seçmenlerin Tatar lehine yöneldiğini açıklamıştı.
Paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

  • “Seçime bir ay kala Kıbrıs’ta yapmış olduğumuz araştırmada; 1-Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek %60. 2- Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek %40. Bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Yeni saha bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor"

GENAR’ın Eylül ayında gerçekleştirdiği ankette, Ersin Tatar’ın oy oranı yüzde 49,12, Tufan Erhürman’ın ise yüzde 47,12 olarak açıklanmıştı.

SANDIKTA TARİHİ YANILGI

Bugün yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,82 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi.
Bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,72 oyda kaldı.

Bu sonuçla birlikte, GENAR’ın tahminiyle gerçek sonuç arasında 13,4 puanlık dev bir fark ortaya çıktı.
Kamuoyu araştırmaları tarihinde nadir görülen bu sapma, iktidar yanlısı anketlerin güvenilirliği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

