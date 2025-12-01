AKP’li vekille yol kavgasına tutuştu: Hapse girdi

Sakarya’da bir yol verme tartışması, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin şikayeti üzerine tutuklamaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre olay, İnci’nin kendi kullandığı 54 AK… plakalı makam aracıyla seyir halindeyken sol şeritte 80 km hızla ilerleyen bir araca selektör yapmasıyla başladı. Çakarını da aktif hale getiren İnci, yol verilmemesi üzerine kornaya bastı ve önündeki araçtan yol açmasını istedi.

İddiaya göre selektör ve çakarla sıkıştırıldığını düşünen sürücü Süleyman Murat İmamoğlu, aracın peşinden giderek İnci Petrol istasyonuna girdi. Sözcü'de yer alan habere göre İnci’nin o sırada istasyonda olmadığı anlaşılınca İmamoğlu, çalışanlara plakayı söyleyip vekile yönelik ağır küfürler ettiği öne sürüldü.

VEKİLİN OĞLU SİTEYE GİTTİ

Olaydan kısa süre sonra Ali İnci’nin oğlu, yanında bir arkadaşıyla birlikte İmamoğlu’nun yaşadığı siteye gitti. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı ve karşılıklı şikâyette bulunuldu.

NÖBETÇİ HAKİM TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Şikâyetlerin ardından dosya nöbetçi hâkime sevk edildi. AKP’li vekilin şikâyeti üzerine Süleyman Murat İmamoğlu tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderildi.

AKP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Milletvekili Ali İnci, yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizim millette sol şeridi işgal etme hastalığı var. Önümde 80 km hızla gidiyordu, çakarımı yakıp yol istedim. Vermeyince kornaya bastım, yine vermedi. Namaza yetişmek için acelem vardı. İyi ki o anda ne ben ne de oğlum istasyondaydık, her şey olabilirdi. Avukatıma şikâyette bulunmasını söyledim, nöbetçi hâkim de tutukladı. Aileyi tanıyorum.”

