AKP'li Şamil Tayyar duyurdu: En az iki ek iddianame daha gelecek şüpheli sayısı artacak

İktidara yakınlıklarıyla bilinen ve kendilerine "Gazeteci" diyen bazı isimler, iktidara yakınlıklarıyla bilinen televizyon kanallarında sık sık İBB iddianamesi hakkında yorumlarda bulunuyor.

İddianame Şamil Tayyar'ı bile tatmin etmedi: Hem uzun hem siyasi buldu

Bu isimlerden bazıları iddianamede 'şüpheli' sıfatıyla yer alan isimleri canlı yayınlarda ölümle tehdit etmekten bile çekinmezken, yine kendi cenahlarından bile tepki çekebiliyor.

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB iddianamesine ek en az iki iddianamenin daha hazırlanacağını ve şüpheli sayısının artacağını iddia etti.

"EN İKİ EK İDDİANAMEN DAHA GELECEK, ŞÜPHELİ SAYISI ARTACAK"

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"İBB iddianamesi, artık mahkeme gündeminde.

Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır.

Sonuçta iddiaların çatısı savcılıkça kurulmuş, eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuna malolmuştur.

Yaşananlar yargının konusu olsa da yargılanların kimliği nedeniyle siyasetin ana gündemidir.

Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici, toptancı bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim.

Siyasetin bu iki uç arasına sıkışması halinde, ANAP/DYP örneğinde olduğu gibi tarafların birbirini aşağıya çekeceğini düşünüyorum.

İddianame hukuki mecrada ilerlerken, siyaset kurumu toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun kendi rotasını tayin etmelidir.

Başta derin yoksulluk, ekonomik güçlükler, dar ve sabit gelirlilerin kronik sorunları başta olmak üzere reel gündeme dönmelidir.

Taraflar birbirini yaralasa veya biri diğerini nakavt etse bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır.

Ve krizler kendi çözümünü üretir."