AKP'li isim güvenlik görevlisini darp etmişti: Apar topar görevden alındı ama makam aracı hala altında

Yayınlanma:
AKP’li Yılmaz Durmuş’un, kendisini uyaran kadın güvenlik görevlisini fiziksel müdahalede bulunması tepkilere neden olmuştu. Olayın ardından apar topar başkanlık görevinden alınan Durmuş'un makam aracını kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'nin önceki dönem milletvekili adayı, AKP Sultangazi Belediyesi Meclis Üyesi ve belediye iştiraki SUGAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz Durmuş’un, 12 Ekim’de bir alışveriş merkezinde görev yapan kadın güvenlik görevlisini darbetti.

Olay, Sultangazi Belediyesi binasının zemin katında bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, güvenlik kontrol noktasında X-Ray cihazından geçmeyi reddeden Durmuş, kendisini uyaran kadın güvenlik görevlisine “Sen beni tanımıyor musun?” diyerek fiziksel müdahalede bulundu.

sultangazi.jpg

GÖREVDEN ALINDI AMA MAKAM ARACI HALA ALTINDA

Yaşanan olayın ardından Durmuş’un, 17 Ekim’de SUGAŞ’taki başkanlık görevinden apar topar alındığı öğrenildi. Ancak Durmuş’un yönetim kurulu üyeliği devam ediyor. CHP’li Meclis üyeleri konuyu belediye Meclisine taşıyarak, Durmuş’un görevden alınmasına karşın kendisine tahsis edilen makam aracını kullanmaya ve fiilen başkanlık görevini sürdürmeye devam ettiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Siyaset
CHP'nin 67'inci mitingi fındık şehri Ordu'da
CHP'nin 67'inci mitingi fındık şehri Ordu'da
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Atar'dan 'Tayfun Kahraman' tepkisi
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Atar'dan 'Tayfun Kahraman' tepkisi