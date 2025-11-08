AKP'li isim güvenlik görevlisini darp etmişti: Apar topar görevden alındı ama makam aracı hala altında
Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER
AKP'nin önceki dönem milletvekili adayı, AKP Sultangazi Belediyesi Meclis Üyesi ve belediye iştiraki SUGAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz Durmuş’un, 12 Ekim’de bir alışveriş merkezinde görev yapan kadın güvenlik görevlisini darbetti.
Olay, Sultangazi Belediyesi binasının zemin katında bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, güvenlik kontrol noktasında X-Ray cihazından geçmeyi reddeden Durmuş, kendisini uyaran kadın güvenlik görevlisine “Sen beni tanımıyor musun?” diyerek fiziksel müdahalede bulundu.
GÖREVDEN ALINDI AMA MAKAM ARACI HALA ALTINDA
Yaşanan olayın ardından Durmuş’un, 17 Ekim’de SUGAŞ’taki başkanlık görevinden apar topar alındığı öğrenildi. Ancak Durmuş’un yönetim kurulu üyeliği devam ediyor. CHP’li Meclis üyeleri konuyu belediye Meclisine taşıyarak, Durmuş’un görevden alınmasına karşın kendisine tahsis edilen makam aracını kullanmaya ve fiilen başkanlık görevini sürdürmeye devam ettiğini ifade etti.