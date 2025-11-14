AKP'li Gökçek dalga geçmişti: Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Şehitler Anıtı' açıklaması

Açıklamanın girişinde, Hıdırlıktepe’de yapımı devam eden 100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı üzerinden “kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan gerçek dışı iddiaların dolaşıma sokulduğu” belirtildi.

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'yol' yanıtı: Yapay zekaya yönlendirdi

ABB, bu nedenle hem projenin içeriğini hem de mali boyutunu bütün ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaşma gereği duyduğunu ifade etti.

"KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ"

Belediye, Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmetpaşa mahallelerinin Ankara’nın merkezinde yer almasına rağmen uzun yıllar boyunca “kaderine terk edildiğini” ifade ederek, Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından bu bölge için “bütüncül bir kentsel dönüşüm ve rekreasyon alanı” hedefleyen kapsamlı bir proje hazırlandığını duyurdu.

HIDIRLIKTEPE PROJESİ

Açıklamada, yürütülen çalışmanın yalnızca bir anıt yapımından ibaret olmadığı, Hıdırlıktepe ve çevresinin Ankara için yeni bir yaşam, kültür ve turizm odağı olarak planlandığı anlatıldı. Proje tamamlandığında bölgenin şu unsurlarla donatılacağı belirtildi:

• Endemik bitki alanları,

• Kültür teras bahçeleri,

• Kent arşivi ve taş müzesi,

• El sanatları alanları,

• Uluslararası gençlik kampı,

• Amfi alanı,

• “Hıdırellez Ateşi Seyir Terası”.

Bu unsurların, hem bölge sakinlerine nefes alacak yeni alanlar sunacağı hem de kentin merkezinde uzun yıllar ihmal edilmiş bir bölgeyi Ankara’nın “yeni nefes alanı, yeni cazibe merkezi” haline getireceği ifade edildi.

ANITIN PROJESİ YARIŞMAYLA BELİRLENDİ

Tartışmaların odağındaki 100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı’nın tasarımı, ABB’nin açıklamasına göre “Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” ile belirlendi. Proje, alanında uzman isimlerden oluşan bir jüri tarafından seçildi.

Proje kapsamında Hıdırlıktepe’nin tepe üzerindeki iki zirvesinde geniş bir etkinlik alanı oluşturulacağı belirtildi.

Buna göre:

• Tepe üzerindeki iki farklı zirvede geniş etkinlik alanları,

• 2.500 m² büyüklüğünde dairesel bir platform,

• Platformun merkezinde, aralarında 3,6 metrelik açıklık bulunan iki anıtsal kule yer alacak.

Ayrıca Çanakkale Savaşı’ndan bugüne tüm şehitlerin isimlerinin, anıt çevresinde konumlandırılacak panolarda ölümsüzleştirileceği vurgulandı. Böylece anıtın, yalnızca simgesel bir yapı değil; aynı zamanda Türkiye’nin hafızasını ve şehitlerin hatırasını taşıyan bir anma mekânı olacağı ifade edildi.

2,2 MİLYAR TL İDDİASI: “TAMAMEN UYDURMA”

Son günlerde bazı çevrelerce, anıttaki iki kulenin maliyetinin 2,2 milyar TL olduğu öne sürüldü. ABB bu iddiaları net bir dille yalanladı ve rakamların nasıl çarpıtıldığını kalem kalem açıkladı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

• 2,2 milyar TL, Hıdırlıktepe ve çevresini kapsayan üst ölçekli kentsel dönüşüm ve rekreasyon protokolünün toplam bedeli.

• Anıtlar ve etraflarında yapılan düzenlemelerin tamamının maliyeti ise 181 milyon TL.

Bu çerçevede, yalnızca iki kulenin maliyetinin 2,2 milyar TL olduğu iddiaları için “tamamen uydurmadır” ifadesi kullanıldı. ABB, projeye ilişkin bu tür söylemlerin kamuoyunu bilinçli olarak yanıltma amacı taşıdığını vurguladı.

TARİHÎ TURİZM KORİDORUNUN MERKEZİ: HIDIRLIKTEPE

Hıdırlıktepe’de yürütülen çalışmaların, Ankara’nın tarihî dokusunu birleştirecek daha geniş bir turizm vizyonunun parçası olduğu da açıklamada yer aldı. Buna göre, Hacıbayram – Hıdırlıktepe – Ankara Kalesi arasında planlanan teleferik hattı tamamlandığında:

• Bölgedeki turizm hareketliliğinin artacağı,

• Ankara’nın tarihî ve kültürel mirasının modern bir yaklaşımla buluşturulacağı belirtildi.

Böylece Hıdırlıktepe, hem şehitler için anma ve saygı noktası, hem de kentin tarihî aksı üzerinde önemli bir turizm durağı haline gelecek.

“PLASTİK DİNOZORLAR, AMACI BELİRSİZ KAPILAR, MANKEN ÖDEMELERİ…”

ABB açıklamasının en dikkat çekici bölümlerinden biri, geçmiş dönemdeki tartışmalı harcamalara yapılan göndermeler oldu. Belediyenin duyurusunda, kamuoyunun hafızasında;

• plastik dinozorlar,

• amacı belirsiz kapılar,

• parsel parsel satışlar,

• bir mankene yapılan “dudak uçuklatan” ödemeler ve “daha nice savurganlıklarla” anılan şahısların bugün şehitler adına yapılan bir anıtla alay edercesine tutum takındığı vurgulandı.

“ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRASINA SAYGISIZLIK”

ABB, bu kişilerin anıtın üzerine resim yapıştırarak bunu bir “iş” gibi sunmalarını “hafiflikten öte, saygısızlık” olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu zihniyetin “şehitlerin aziz hatırasına saygısızlık” anlamına geldiği ifade edildi.

“EĞRİ CETVELDEN DOĞRU ÇİZGİ ÇIKMAZ”

Açıklamanın sonunda, söz konusu zihniyete yönelik şu ifadeler kullanıldı:

“Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Atalarımız boşuna dememiştir: ‘Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.’”