AKP'li Çerçioğlu İmamoğlu'nun projesini sahiplendi: Bakandan tebrik geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Silivri'de Marmara Cezaevinde tutuklu olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde başlatılan 'Kent Lokantası' projesini “sosyal belediyecilik örneği” olarak kendi çalışmasıymış gibi anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Atatürk Kent Meydanı’ndaki Havuz Kafe’de faaliyet gösteren Kent Lokantası’nı Bakan Göktaş’a tanıtan Çerçioğlu, “Burada pazar günleri hariç, 70 liraya üç çeşit yemek veriyoruz. Yaşlı vatandaşlarımız şu anda bile burada yemek yiyor Sayın Bakanım” dedi.

BAKAN DA TEBRİK ETTİ

Bakan Göktaş ise Çerçioğlu’nun sözlerini dinledikten sonra, “Çok güzel, tebrik ederim” ifadeleriyle projeyi takdir etti.

ÇERÇİOĞLU'NA SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum aldı. Kullanıcılar, Kent Lokantası’nın ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hayata geçirildiğini hatırlatarak, Çerçioğlu'na yorumlarla tepki gösterdiği ifade edildi.