AKP'li Çerçioğlu İmamoğlu'nun projesini sahiplendi: Bakandan tebrik geldi!

Yayınlanma:
Bakan Göktaş’ın Aydın ziyareti sırasında Özlem Çerçioğlu, Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı Kent Lokantası projesini “sosyal belediyecilik” örneği olarak anlattı. Bakan Göktaş da “Çok güzel, tebrik ederim” dedi. Çerçioğlu'nun İmamoğlu'nun projesini kendi projesi gibi anlatması tepkilere neden oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Silivri'de Marmara Cezaevinde tutuklu olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde başlatılan 'Kent Lokantası' projesini “sosyal belediyecilik örneği” olarak kendi çalışmasıymış gibi anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

AKP'li Çerçioğlu'nun yeni rant planı ortaya çıktı: Bir kez daha parsayı toplayacakAKP'li Çerçioğlu'nun yeni rant planı ortaya çıktı: Bir kez daha parsayı toplayacak

Aydın bu iddia ile çalkalanıyor! AKP'li Özlem Çerçioğlu valiyi Ali Yerlikaya'ya bakın ne için şikayet etmişAydın bu iddia ile çalkalanıyor! AKP'li Özlem Çerçioğlu valiyi Ali Yerlikaya'ya bakın ne için şikayet etmiş

Atatürk Kent Meydanı’ndaki Havuz Kafe’de faaliyet gösteren Kent Lokantası’nı Bakan Göktaş’a tanıtan Çerçioğlu, “Burada pazar günleri hariç, 70 liraya üç çeşit yemek veriyoruz. Yaşlı vatandaşlarımız şu anda bile burada yemek yiyor Sayın Bakanım” dedi.

ercioglu.webp

BAKAN DA TEBRİK ETTİ

Bakan Göktaş ise Çerçioğlu’nun sözlerini dinledikten sonra, “Çok güzel, tebrik ederim” ifadeleriyle projeyi takdir etti.

ÇERÇİOĞLU'NA SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum aldı. Kullanıcılar, Kent Lokantası’nın ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hayata geçirildiğini hatırlatarak, Çerçioğlu'na yorumlarla tepki gösterdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

