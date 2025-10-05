Aydın bu iddia ile çalkalanıyor! AKP'li Özlem Çerçioğlu valiyi Ali Yerlikaya'ya bakın ne için şikayet etmiş

14 Ağustos tarihinde CHP'den resmen AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Çerçioğlu hakkında bir skandal iddia da Aydın yerel medyası Aydınpost'tan geldi. Yerel medyada yer alan habere göre Çerçioğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı Ali Yerlikaya'ya, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem'i de genel merkeze şikayet etti.

VALİ ŞİKAYETİNİN SKANDAL NEDENİ

İddiaya göre AKP'li Çerçioğlu Aydın Valisi'ni 'henüz kendisini ziyaret etmemek' ve 'Büyükşehir Belediye Meclisi için gerekli güvenliği sağlayamamak' gerekçeleri ile Ali Yerlikaya'ya şikayet etti. Bununla beraber iddia edilen bir diğer nokta ve Çerçioğlu'nun asıl öfkelendiren neden; Valinin daha kendisini ziyaret etmeden Kuşadası Belediye Başkanını ve CHP Aydın Büyükşehir Meclis Grup Başkanını makamında ağırlaması.

ŞİKAYETTEN SONRA GELEN ZİYARET

Çerçioğlu'nun bu şikayetinin ardından Vali Canbolat, Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ancak Çerçioğlu valiyi kot pantolon ile karşıladı.

İL BAŞKANINI DA İSTEMİYORMUŞ

İddialar vali ile sınırlı değil. Bir diğer iddiaya göre Çerçioğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Erdem’i de genel merkeze şikâyet etti. Çerçioğlu’nun, 'uyumlu çalışabileceği' bir il başkanı atanmasını istediği öne sürülüyor.

BAKANDAN JANTSA'YI ZİYARET ETMESİNİ İSTEMİŞ BAKAN KABUL ETMEMİŞ

Çerçioğlu hakkındaki bu iki iddianın ardından bir üçüncü iddia ise eşinin şirketi Jantsa ile alakalı. İddiaya göre Çerçioğlu, önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Aydın ziyaretinde Jantsa'yı ziyaret etmesini özellikle talep etti. Ancak Bakan Kacır'ın bu talebi kabul etmediği öne sürülüyor.