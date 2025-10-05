Aydın bu iddia ile çalkalanıyor! AKP'li Özlem Çerçioğlu valiyi Ali Yerlikaya'ya bakın ne için şikayet etmiş

Aydın bu iddia ile çalkalanıyor! AKP'li Özlem Çerçioğlu valiyi Ali Yerlikaya'ya bakın ne için şikayet etmiş
Yayınlanma:
Aydın yerel medyasında yer alan iddiaya göre CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya 'kendisini ziyaret etmediği' ve 'Büyükşehir Belediye Meclisi için gerekli güvenliği sağlamadığı' gerekçeleri ile şikayet etti.

14 Ağustos tarihinde CHP'den resmen AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Çerçioğlu hakkında bir skandal iddia da Aydın yerel medyası Aydınpost'tan geldi. Yerel medyada yer alan habere göre Çerçioğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı Ali Yerlikaya'ya, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem'i de genel merkeze şikayet etti.

zlem.webp

VALİ ŞİKAYETİNİN SKANDAL NEDENİ

İddiaya göre AKP'li Çerçioğlu Aydın Valisi'ni 'henüz kendisini ziyaret etmemek' ve 'Büyükşehir Belediye Meclisi için gerekli güvenliği sağlayamamak' gerekçeleri ile Ali Yerlikaya'ya şikayet etti. Bununla beraber iddia edilen bir diğer nokta ve Çerçioğlu'nun asıl öfkelendiren neden; Valinin daha kendisini ziyaret etmeden Kuşadası Belediye Başkanını ve CHP Aydın Büyükşehir Meclis Grup Başkanını makamında ağırlaması.

ŞİKAYETTEN SONRA GELEN ZİYARET

Çerçioğlu'nun bu şikayetinin ardından Vali Canbolat, Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ancak Çerçioğlu valiyi kot pantolon ile karşıladı.

fotograf-10.webp

İL BAŞKANINI DA İSTEMİYORMUŞ

İddialar vali ile sınırlı değil. Bir diğer iddiaya göre Çerçioğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Erdem’i de genel merkeze şikâyet etti. Çerçioğlu’nun, 'uyumlu çalışabileceği' bir il başkanı atanmasını istediği öne sürülüyor.

BAKANDAN JANTSA'YI ZİYARET ETMESİNİ İSTEMİŞ BAKAN KABUL ETMEMİŞ

Çerçioğlu hakkındaki bu iki iddianın ardından bir üçüncü iddia ise eşinin şirketi Jantsa ile alakalı. İddiaya göre Çerçioğlu, önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Aydın ziyaretinde Jantsa'yı ziyaret etmesini özellikle talep etti. Ancak Bakan Kacır'ın bu talebi kabul etmediği öne sürülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti