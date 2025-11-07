AKP'li Başkan'ın kendi kalesine golü: Operasyondan günler önce Eyüpspor'u ziyaret etmiş

Türkiye'yi sarsan futbolda bahis skandalında bugün 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17'si hakem 19 kişi gözaltına alındı. AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AKP Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammed Vanlıoğlu'nun operasyondan günler önce, gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı bahis skandalında bugün kapsamlı bir operasyon yapıldı.

Sabah saatlerinde 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 17 hakem ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç gözaltına alındı.

Kasımpaşa eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika | Futbolda bahis operasyonu! İkisi kulüp başkanı 21 gözaltı kararıSon dakika | Futbolda bahis operasyonu! İkisi kulüp başkanı 21 gözaltı kararı

eyupspor.jpg

OPERASYONDAN GÜNLER ÖNCE AKP'DEN EYÜPSPOR'A ZİYARET

Öte yandan AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AKP Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammed Vanlıoğlu'nun operasyondan günler önce "Görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla gözaltında olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan hakemlerin isimleri belli olduGözaltına alınan hakemlerin isimleri belli oldu

Samimi pozların verildiği 30 Ekim tarihli ziyarette, karşılıklı hediye takdiminde bulunulmuş.

akp-eyupspor-ziyaret.jpg

Ziyarette, AKP İl Başkanı'nın kaleye şut çektiği görüntüler de paylaşıldı.

akpli-baskan-eyupspor-ziyaret.jpg

Ziyaretle ilgili Eyüpspor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, çocukları Levent ve Kaan Özdemir ile birlikte kulübümüzü ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammed Vanlıoğlu da yer aldı. Konuklarımızı, Başkanımız Murat Özkaya, Asbaşkanımız Fatih Kulaksız ve Teknik Direktörümüz Orhan Ak karşıladı. Tesislerimizi gezen heyet, kulübümüzün çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Görüşmede, yapımı planlanan yeni stat projesi başta olmak üzere kulübümüzün geleceğine yönelik konular da ele alındı. Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunulurken, nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Abdullah Özdemir’e, Sayın Muhammed Vanlıoğlu’na ve beraberlerindeki heyete teşekkür ederiz."

akp-istanbul-il-baskani-abdullah-ozdemir.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

