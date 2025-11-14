AKP'li Açıkkapı'dan muhalefetin Kartalkaya eleştirilerine yanıt: Türkiye hukuk devletidir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

Sabah programı tadında bütçe görüşmesi: Yurttaş geçim derdinde vekiller laf yetiştirme

"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR"

Komisyonda konuşan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, sözlerine "Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Acılar hepimizin acısıdır ancak bu acıların siyasi polemik alanı olmaktan uzak tartışılması gereken bir konu olduğunu da ifade etmek isterim. Muhalefet Kartalkaya konusunda sıkça 'Sorumluluk alınmadı' diye ifadelerde bulundu. Sayın Komisyon üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir; bu facia hem idari hem adli olarak çok yönlü olarak soruşturulmuştur, soruşturulmaktadır. Bakanlığımızın görev alanları tabii ki sınırlıdır; teknik denetimlerin ana sorumluluğu bildiğiniz gibi, belediyelere, il özel idarelerine, itfaiyeye, iş sağlığı güvenliğine ait birimlerdedir" diye başladı.

Açıkkapı'nın sözlerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Tabii çünkü Bakanlığın hiçbir sorumluluğu yok yani" diyerek tepki gösterdi.

"BU SÜREÇTEN SONRA ZORUNLU ACİL DURUM PLANI YENİDEN DÜZENLENDİ"

Hiçbir kurumunun Kartalkaya sürecinden kaçmadığını belirten Açıkkapı, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm raporlar kamera kayıtları ve bilirkişi tespitleriyle mahkemeye sunulmuştur, Meclis Araştırma Komisyonu da tüm süreçleri ayrıntılı bir şekilde görüşmüştür, incelemiştir ancak şunu da açıklıkla ifade etmeliyim ki: Hiç kimse bu devlette bir felaketin üzerini örtemez, ne yargıdan kaçış vardır ne denetimden kaçış vardır; devletin çalışması elbette ki en etkin bir şekilde devam edecektir. Bu süreçten sonra turizm tesislerinin yangın güvenliği yönetmeliği güncellenmiştir. Zorunlu acil durum planı ve personel eğitimleri 2024-2025 yıllarında yeniden düzenlenmiştir. Tatbikat zorunluluğu getirilmiş, belgelendirme süreçleri sıkılaştırılmıştır. Denetim sayısı yüzde 40 artırılmıştır, hiçbir tesis denetimsiz değildir. Ölümler üzerinden siyaset yapılması doğru değildir ama acıdan ders çıkarma konusundaki kararlılığımız kesindir."

"GİT DE YERİNDE GÖR"

Açıkkapı, bazı muhalefet milletvekillerinin "Restorasyonlar orijinal değil" sözlerine ilişkin ise, "Oysa tüm restorasyonlar bilim kurulları, üniversitelerin uzman akademisyenleri ve uluslararası koruma kriterleri çerçevesinde yapılmaktadır" dedi. CHP'li Arı da "Git de bir bak bakalım nasıl bir eser çıkıyor ortaya Ejder Bey; yerinde gör, yerinde. Yerinde gör de neye benzediğini anlarsın, şekli şemaili değişiyor eserlerin. Dünyadan haberiniz yok" diye cevap verdi.