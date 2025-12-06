AKP ve DEM Parti arasındaki İlham Ahmed krizine 'telekonferans' çözümü

DEM Parti'nin düzenlendiği “Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı” başladı. İstanbul'daki konferans 7 Aralık'ta sona erecek.

SDG yöneticilerinden İlham Ahmed, DEM Parti tarafından Türkiye'ye davet edilmişti. Fakat iktidar cephesi olumsuz yanıt vermişti.

MA'nın aktardığına göre Ahmed, telekonferansla etkinliğe katılacak katılacak.

Etkinlikte ayrıca geçtiğimiz gün krizi neden olan KDP liderlerinden Mesud Barzani’nin temsilcisi ve KDP yöneticilerinden Amina Zikri de katılacak.

NELER OLMUŞTU?

DEM Parti'den AKP'ye İlham Ahmed çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuyla ilgili Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İlham Ahmed’in davetli olduğunu hatırlatan Bakırhan, iktidara şu çağrıyı yapmıştı:

"Kuzeydoğu Suriye'den özellikle Türkiye'ye uzanan bir dostluk eli var. Artık bu elin tutulması gerekir. İlham Ahmed bu hafta sonu partimizin İstanbul'da yapacağı uluslararası konferansa davetliydi. Kendisi de katılacağını belirtmişti. Ama henüz bu konuda bir dönüş sağlanmadı. Olumlu bir dönüş bekliyoruz. İlham Ahmed Türkiye'ye gelsin. O Suriye hakkında Kuzeydoğu Suriye hakkında sorusu olanlar sorularını sorsun. Endişelerini dile getirsin. Oturun konuşun anlaşın. Diplomasi ne için var? Diyalog ne için var? Tabii ki bunun için var. İlham Ahmed'in Türkiye'ye gelişi için iktidarın kolaylaştırıcı bir tutum oynamasını da bekliyoruz."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da tartışmaları siyasi olarak niteleyerek şöyle konuşmuştu:

"İlham Ahmed’in geleceği henüz net değil ancak talebimiz katılabilmesidir. Tıpkı Duhok’ta bir konferansa katılabildiği gibi İstanbul’da da katılabilmelidir. Yalnızca İlham Ahmed değil, Mazlum Abdi de gelebilmelidir"

ÖMER ÇELİK RET ETMİŞTİ

DEM Parti’nin çağrılarına AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt gelmişti. eldi. Çelik şöyle konuşmuştu:

"Yani söylediğim gibi bu mesele, buradaki terör faaliyetinden vazgeçilmesi çerçevesinde ele alınacak işler bunlar. Vazgeçsinler, buyursun gelsinler. Bahsettiğiniz kişi, silah bırakmamaktan bahseden; silah bırakmamanın niçin gerektiğini ‘silah bırakamayız, çünkü uluslararası mükellefiyetlerimiz var’ çerçevesinde izah eden birisi. Kullandığı unvan da Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı bir yaklaşımı ifade ediyor"

“Bu mesele kişiler meselesi değil; terör faaliyetinden vazgeçilmesi çerçevesinde ele alınacak bir konudur. Bahsettiğiniz kişi ‘silah bırakamayız’ diyen birisi. Kullandığı unvan da Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı. Terörden vazgeçsinler, buyursun gelsinler.”