Aile Bakanlığı Suudi Arabistan ile iş birliği mutabakat zaptı imzaladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan Krallığı İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Doha’da 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı.

Göktaş, zirve kapsamında Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi ve Suudi Arabistan Krallığı İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüşmenin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ MUTABAKATI İMZALADI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ailenin güçlendirilmesi, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanlarında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Bakan Göktaş ve Bakan Al-Rajhi Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında 'Sosyal Hizmetler Alanı’nda İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Bakan Göktaş, imzalanan anlaşmayla aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, ailenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir nüfus politikaları geliştirilmesi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı."

