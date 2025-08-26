Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çalışıyorlardı: Binlerce çalışan greve gidiyor

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, 29 Ağustos'ta ülke genelindeki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 1003 vakıfta grev başlayacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) çalışan yaklaşık 10 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine Koop-İş Sendikası, 29 Ağustos 2025 Cuma günü grev kararı aldığını duyurdu.

TOPLU SÖZLEŞMEDE UZLAŞI SAĞLANAMADI

TÜRK-İŞ ile hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü doğrultusunda başlayan görüşmelerde, Koop-İş Sendikası ile işveren tarafı arasında anlaşmaya varılamadı. 2003 yılından itibaren sendikal örgütlülüğe kavuşan ve 2018’den bu yana kamu protokolü kapsamında sözleşmeler imzalayan SYDV işçilerine bu yıl memurlar için geçerli olan zam oranının teklif edilmesi, süreci tıkadı.

KAMU İŞÇİLERİNİN DIŞINDA TUTULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu teklifin, 600 bin kamu işçisini kapsayan protokolün dışında bırakılması anlamına geldiğini belirten sendika, bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

ALEMDAR: “SYDV İŞÇİLERİ BU YAKLAŞIMI HAK ETMİYOR”

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yaptığı açıklamada ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde, SYDV işçilerine yönelik yapılan teklifin adil olmadığını söyledi. Alemdar, “Enflasyonun hızla arttığı, geçim sıkıntısının her geçen gün derinleştiği bir ortamda, bu yaklaşımla çalışma barışının zedelendiği ortadadır” dedi.

Açıklamasında, SYDV işçilerinin özellikle afet ve kriz zamanlarında büyük özveriyle çalıştığına dikkat çeken Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

“Depremlerden salgınlara, sel felaketlerinden toplumsal krizlere kadar her durumda sahada görev alan ve vatandaşın yanında olan işçilerimiz, insana yakışır bir ücreti fazlasıyla hak ediyor. Ancak kendilerine reva görülen teklif bu emeğin karşılığı olamaz.”

29 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE GENELİNDE GREV BAŞLIYOR

Grev kararının alınmasının ardından Koop-İş Sendikası, 29 Ağustos 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında greve çıkılacağını ilan etti. Alemdar, üyelerinin haklarını korumak için kararlı olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Koop-İş, artık sözün tükendiği, sabrın sınırlandığı bir noktadadır. Bu nedenle, kamu protokolünün SYDV işçileri için de uygulanmasını sağlamak, insan onuruna yaraşır bir ücret almak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Sendika, bu süreçte yalnızca ücret artışı değil, aynı zamanda adil çalışma koşulları için de mücadele ettiklerini vurguladı. Toplu sözleşme süreci sonuçlanana kadar grev kararının arkasında durulacağı bildirildi.