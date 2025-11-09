Ahmet Özer'den 10 Kasım mesajı

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajı

Prof. Dr. Ahmet Özer, paylaşımında 10 Kasım'ın 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinin, bir yaşam felsefesi olduğunu hatırlattığını kaydetti.

"'YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ' İLKESİNİN SADECE BİR SÖZ DEĞİL BİR YAŞAM FELSEFESİ OLDUĞUNU DA HATIRLADIĞIMIZ GÜNDÜR"

Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"10 Kasım, 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinin sadece bir söz değil, bir yaşam felsefesi olduğunu da hatırladığımız gündür. Özgür düşüncenin, eşit yurttaşlığın ve insanlığın ortak vicdanıdır bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz."