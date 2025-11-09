Ahmet Özer'den 10 Kasım mesajı

Ahmet Özer'den 10 Kasım mesajı
Yayınlanma:
Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, cezaevinden 10 Kasım mesajı paylaştı. Özer, "Özgür düşüncenin, eşit yurttaşlığın ve insanlığın ortak vicdanıdır bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz" mesajını paylaştı.

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajıİmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajı

Prof. Dr. Ahmet Özer, paylaşımında 10 Kasım'ın 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinin, bir yaşam felsefesi olduğunu hatırlattığını kaydetti.

"'YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ' İLKESİNİN SADECE BİR SÖZ DEĞİL BİR YAŞAM FELSEFESİ OLDUĞUNU DA HATIRLADIĞIMIZ GÜNDÜR"

Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"10 Kasım, 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinin sadece bir söz değil, bir yaşam felsefesi olduğunu da hatırladığımız gündür. Özgür düşüncenin, eşit yurttaşlığın ve insanlığın ortak vicdanıdır bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Siyaset
Zeydan Karalar: Ata'mın aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceğim
Zeydan Karalar: Ata'mın aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceğim
İmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajı
İmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajı