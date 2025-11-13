Ahmet Hakan'dan canlı yayında ölüm tehdidinde bulunan ROK'a! "Rezil kepazeyi durduran yok"

Rasim Ozan Kütahyalı, İBB soruşturmasında tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a canlı yayında ölüm tehdidinde bulundu.

Ongun'un Thodex'in sahibi Fatih Özer gibi 'ölü bulunacağını' söyleyen Kütahyalı, Lider Haber TV'deki programında 'Rastramus' olduğunu sözlerini ekledi. Yani Kütahyalı, tüm söylediklerinin çıktığını ifade etti. Kütahyalı, "Olacak olanı söylüyorum" dedi.

İktidar medyasından Hürriyet'in Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da Kütahyalı'ya çok sert çıktı.

Hakan, Kütahyalı'nın geçmişte de buna benzer provokatif hareketler bulunduğu ama kimsenin durduramadığını hatırlattı. Hakan, Kütahyalı'nın rezil ve kepaze olduğunu söyledi.

"DUR DİYEN ÇOK OLDU DURDURULAMIYOR"

Kütahyalı hakkında Hakan şunları ifade etti:

"KENDİNİ ASARSA HİÇ ŞAŞIRMAZMIŞ Belediye davasında savcılığın iki türlü karşıtı var: - BİR: Hiçbir suçlamayı ciddiye almayıp “Hepsi yalan abi” diyerek konuyu geçiştirme operasyonu yapanlar. - İKİ: Güya savcılığın iddialarına destek olurken ağızlarından çıkanı kulakları duymayan tipler. İkinci kategori, birinci kategoriden bile daha tehlikeli. Çünkü bu tipler, savcılığın iddialarının en birinci sulandırıcıları. Bir örnek vereceğim: Geçmişten bugüne bu tür olaylarda yaptığı provokasyonlarla tanınan bir tip, güya iddianameyi savunurken... Murat Ongun’la ilgili şunları söylemiş: “Hapiste kendini öldürürse hiç şaşırmam. Kendini asabilir Murat Ongun. İçeriden ölüsü çıkar.” Hadi bu sözlerin ahlaki düşüklüğünü, acımasızlığını, vicdansızlığını bir tarafa bırakalım. Bu sözler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya ve hazırladığı iddianameye indirilmiş çok ağır bir darbedir. Bu adam isteyerek ya da istemeyerek Başsavcılık aleyhine oluşturulan olumsuz kampanyanın bir numaralı odağı haline gelmiş durumda. Her defasında provokasyon. Her defasında toplumsal kışkırtma. Her defasında iktidar aleyhine hava. Her defasında rezillik. Her defasında kepazelik. “Dur” diyen de çok oldu ama adamın rezillikleri bir türlü durdurulamıyor."

ROK NELER SARF ETMİŞTİ?

Kütahyalı, 'Ben olanı, olacak olanı söylüyorum' diyerek altını çize çize sarf ettiği sözler de şöyleydi: