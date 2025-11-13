Abdulkadir Selvi'den AKP'li Mehmet Muş'a çok ağır yazı! "Yayın yapmamızı İsrail bile durdurmuyor"
Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, yorumculuk yaptığı iktidar medyası CNN Türk'ün sansürlendiğini açıkladı.
Selvi, bu sansürün de üç yıldır devam ettiğini kaydetti. Selvi, Filistin'de çocuk ve kadınları da katleden işgalci İsrail'in bile CNN Türk'ü engelleyemediğini hatırlattı.
Selvi, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanı olduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CNN Türk'e izin vermediğini yazdı.
Ahmet Hakan'dan canlı yayında ölüm tehdidinde bulunan ROK'a! "Rezil kepazeyi durduran yok"
"BİZİ İSRAİL DAHİ ENGELLEMİYOR"
Selvi, yazısında CNN Türk'ün İsrail'den ABD'den yayınlar yaptığını ağır koşullarda bile engellenmediğini hatırlatarak şunları ifade etti:
"CNN Türk, yayınlarında en çok İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları anlatıyor ama CNN Türk’ün İsrail’den yayın yapmasına dahi engel olunmuyor.
Ama CNN Türk’ün AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanı olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nu takip etmesine izin verilmiyor. Dikkat edin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan yayın yapamıyor demiyorum, izleyemiyor. Bu yeni bir durum değil. Tam 3 yıldır CNN Türk’ün Plan ve Bütçe Komisyonu’nu izlemesine izin verilmiyor. CNN Türk’ün haber alma hakkı engelleniyor.
CNN Türk, Meclis’e akredite. CNN Türk’ün Meclis muhabirleri tecrübeli gazeteciler. Meclis’teki tüm faaliyetleri izleyip izin verilen alanlarda canlı yayın yapabiliyor. Ama söz konusu Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri izlemek olunca buna izin verilmiyor. Biliyorsunuz şu günlerde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçesi görüşülüyor. Ama CNN Türk muhabirlerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nu izlemesi engelleniyor. CNN Türk tarafından üç yıldır sorunun sebebini anlamaya ve gidermeye yönelik olarak yapılan girişimler sonuçsuz kalıyor. Tüm basın mensupları salondayken CNN Türk muhabirlerinden Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nu terk etmeleri isteniyor. Bu hoş bir durum değil. Meclis’te sadece Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan bu sorunun çözüleceğine inanıyorum.