Abdulkadir Selvi'den AKP'li Mehmet Muş'a çok ağır yazı! "Yayın yapmamızı İsrail bile durdurmuyor"

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, yorumculuk yaptığı iktidar medyası CNN Türk'ün sansürlendiğini açıkladı.

Selvi, bu sansürün de üç yıldır devam ettiğini kaydetti. Selvi, Filistin'de çocuk ve kadınları da katleden işgalci İsrail'in bile CNN Türk'ü engelleyemediğini hatırlattı.

Selvi, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanı olduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CNN Türk'e izin vermediğini yazdı.

Ahmet Hakan'dan canlı yayında ölüm tehdidinde bulunan ROK'a! "Rezil kepazeyi durduran yok"

"BİZİ İSRAİL DAHİ ENGELLEMİYOR"

Selvi, yazısında CNN Türk'ün İsrail'den ABD'den yayınlar yaptığını ağır koşullarda bile engellenmediğini hatırlatarak şunları ifade etti: