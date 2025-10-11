2 milyar liralık kamu zararında Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemiş

Halk TV/Özel Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu tarafından yürütülen “Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik Yapım İşi” dosyasına ait ifade tutanakları ortaya çıktı. Dönemin belediye yönetiminde yaşanan usulsüzlükler bu belgelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı.

3 Aralık 2013 tarihinde AKP İl Başkan Yardımcısı M.A.’nın şirketine verilen Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik Yapım İşi, yalnızca yüzde 62 oranında tamamlanmasına rağmen firmaya yüzde 74,8 oranında ödeme yapıldı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden yükleniciye 28 milyon 116 bin TL tutarında iş artışı yapıldığı, sözleşmede 240 günde tamamlanması gereken iş için yükleniciye toplam 1540 gün süre tanındığı da ortaya çıktı.

Dosyada ifade veren dönemin Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Uçpınar, teleferik projesindeki iş artışlarının dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bilgisi ve talimatı ile yapıldığını açıkça beyan etti.

"GÖKÇEK'E BİLGİ VERDİM"

Uçpınar ifadesinde şunları söyledi:

“Konuyla ilgili Belediye Başkanımızın da bilgisi bulunmaktadır. Belediye Başkanımıza ilettim, bütçenin elverişli olmaması nedeniyle süre uzatımlarını uygun gördüğünü tarafıma iletmesi üzerine onayladım.

Belediye Başkanımızın da bilgisi bulunmaktaydı… Belediye Başkanımıza ilettim, İvedik Bağlantısının yapılacağından haberdar olduğunu ve iş artışı yapılması gerektiğini bana söylemesi üzerine meclis kararından sonra iş artışını imzaladım.”

Bu sözlerle, proje sürecinde yapılan iş artışı ve süre uzatımlarının doğrudan Gökçek’in onayıyla gerçekleştirildiğini doğruladı.

DANIŞTAY GÖKÇEK'İN LEHİNDE KARAR VERDİ

Ancak bu açık beyana rağmen, hem dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında hem de dosyada adı geçen diğer şüpheliler hakkında işleme konulmama kararı verdi.

ABB’nin itirazları sonrası; Danıştay Birinci Dairesi, Melih Gökçek’in bilgisi olmasına rağmen belgelerde imzası olmadığı için itirazı reddetti.

Bilirkişi raporunda ise, ihaleye esas alınan projeyi çizen kişinin ihaleyi alan firmanın personeli olduğu tespit edildi ve ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğu bildirildi.

HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nda halen devam eden soruşturmada, 2022 yılında alınan bilirkişi raporunda ihaleye fesat karıştırıldığı açıkça tespit edilmesine rağmen şüpheliler hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

Ne gözaltı, ne ifadeye çağırma, ne de adli kontrol uygulandı. Dosya zaman aşımına uğramak üzere.

TEFTİŞ RAPORUNDA GÖKÇEK'İN SORUMLULUĞU DENİLDİ

Teftiş Kurulu raporunda, belediye başkanının bilgisi olmadan ödeme onayı alınamayacağı vurgulanırken, dosyadaki ifadeler dönemin başkanı Melih Gökçek’in sürece tam bilgi ve sorumluluk dahilinde müdahil olduğunu ortaya koydu.

2 MİLYAR 400 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI!

İş artışlarıyla birlikte yüklenici firmaya 2013 yılında 57 milyon 793 bin 880 dolar (118 milyon 477 bin TL) ödeme yapıldığı belirlendi. Günümüz döviz kuru üzerinden hesaplandığında, kamu zararının yaklaşık 2 milyar 400 milyon TL’ye ulaştığı görüldü.

Buna rağmen, dosyada adı geçen kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmadı ve dosya zaman aşımına sürüklendi.

Böylece, Vedat Uçpınar’ın ifadesinde işlemlerin doğrudan dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bilgisi ve talimatıyla yapıldığı belirtilmesine rağmen, Danıştay kararı “imza bulunmadığı” gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesi yönünde oldu.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise imza yetkisi bulunmayan bir işlem üzerinden dün soruşturma izni istendi.