11 yaşında Erdoğan'a mektup yazdı 26 yıl sonra 700 milyonluk ihale aldı

TOKİ’nin Tunceli Pülümür’deki 281 konutluk, 698 milyon TL’lik inşaat ihalesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’a çocukken mektup yazan Burak Soylu’nun ortak olduğu firmaya verildi.

Kamu ihaleleri iktidara yakın isimlere gitmeye devam ediyor. Son olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Tunceli Pülümür’deki 281 konutluk inşaat ihalesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a 11 yaşında mektup yazan Burak Soylu’nun ortağı olduğu Har Proje Yapı ve Vyn İnşaat iş ortaklığına verildi. 697 milyon 845 bin TL’lik sözleşme, 14 Mart 2025’te imzalandı.

ADRESE TESLİM İHALE MADDESİ

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/B maddesi kapsamında “pazarlık usulüyle” yapıldı. Bu madde, yalnızca afet, salgın gibi acil durumlarda kullanılmak üzere düzenlenmiş olmasına rağmen, uzun süredir “ihaleyi istendiği firmaya verme yöntemi” olarak eleştiriliyor.

5c8404b0ae784915305d5c41.webp

Birgün’den İsmail Arı'ya konuşan Burak Soylu, ihaleye katılma yeterliliği olmayan başka bir şirket adına sürece dahil olduğunu belirtti. Soylu, “İhaleye katılma yeterliliği olmayan bir başka şirket için ihaleye katıldığını, aslında bu işi kendi şirketinin yapmadığını” söyledi.

ERDOĞAN'A MEKTUBU

Burak Soylu Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’la geçmişte kurduğu iletişimle tanınıyor. 1999'da Erdoğan Pınarhisar Cezaevi'ndeyken kendisine mektup gönderen 11 yaşındaki Soylu, yıllar sonra Erdoğan ile 2019'da havalimanında buluşmuştu. Soylu, Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu hediye etmişti. O görüşmeye ilişkin haberlerde Erdoğan’ın cezaevinden yazdığı şu satırlar yer aldı:

“Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…”

İktidar medyasında yer alan haberlere göre; o dönem Soylu, Milli Gençlik Vakfı ile beraber Erdoğan'a mektup yollamıştı.

0x0-mektup-arkadasiyla-20-yil-sonra-bas-basa-1552596862329.webp
Soylu, mektubu ile ilgili, "Tayyip amca ben Burak Soylu 5. sınıf öğrencisiyim, uğradığın haksızlık beni çok üzdü. Kardeşimle ben bir gün hukuk fakültesi okuyup size yardım edeceğiz" dediğini aktarmıştı.

Soylu, yalnızca TOKİ ihaleleriyle değil, özel bağlantılarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medyada Mehmet Ağar’la birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunan Soylu’nun, kamu bankaları ve Turkcell’le de çalıştığı biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

