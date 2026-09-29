Masa başında çalışanlar dikkat: Düzenli spor yapsanız bile bu tehlike sürüyor

Modern yaşamın getirdiği alışkanlıklar doğrultusunda günün önemli bir bölümünün masa başında, araç kullanırken veya ekran karşısında hareketsiz geçirilmesi, kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi riskler doğurabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, fiziksel aktivite kavramının sadece haftalık planlı antrenmanlardan ibaret olmadığını ifade ederek, gün içindeki kesintisiz hareketsizliğin kalp sağlığını doğrudan olumsuz etkileyebileceğini bildirdi. Özellikle çalışma hayatında masa başında uzun saatler geçiren bireylerin, bu oturma sürelerini düzenli hareket molalarıyla bölmesi gerektiği aktarıldı.

UZUN SÜRE OTURMAK METABOLİK DENGELERİ BOZUYOR

Günün büyük bir kısmını oturarak geçirmenin metabolik süreçlere zarar verdiğini dile getiren Prof. Dr. Okay Abacı, hareketsizliğin kilo artışı, insülin direnci, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kritik sağlık sorunlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu açıkladı. Hareketsiz kalma süresi uzadıkça metabolik tablonun bozulduğunu belirten Abacı, bu durumun uzun vadede kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ihtimalini belirgin şekilde artırdığını söyledi.

KALP KRİZİ RİSKİ ÇOK SAYIDA FAKTÖRÜN BİRLEŞİMİYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Kalp krizi riskinin yalnızca tek bir etkene dayandırılamayacağını kaydeden Prof. Dr. Abacı, risk analizinde çoklu parametrelerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu kapsamda sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet (şeker hastalığı), yüksek kolesterol, aşırı kilo ve genetik yatkınlık (aile öyküsü) gibi faktörlerin, hareketsiz yaşam tarzı ile birleştiğinde tabloyu çok daha tehlikeli bir boyuta taşıdığı ifade edildi.

"SADECE HAFTADA BİRKAÇ GÜN SPOR YAPMAK YETERLİ DEĞİL"

Düzenli spor yapan kişilerin dahi gün içinde hareketsiz kalmaktan kaçınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Abacı, antrenman yapmanın günün geri kalanındaki hareketsizliği tamamen telafi etmediğini açıkladı. Haftada birkaç gün egzersiz yapmanın sağlık açısından oldukça kıymetli olduğunu ancak kalan zaman diliminde saatlerce oturmanın yanlış bir tutum olduğunu ifade eden Abacı, kalp sağlığının korunması için hareketin günün geneline dengeli şekilde yayılması gerektiğini belirtti.

MASA BAŞINDA ÇALIŞANLAR İÇİN GÜN İÇİ HAREKET ÖNERİLERİ

Masa başı görev yapan personelin saatler boyunca aynı pozisyonda kalmasının riskleri artırdığına dikkat çekildi. Uzun oturma sürelerini bölmek adına çalışma sırasında uygulanabilecek yöntemleri sıralayan Prof. Dr. Abacı; belirli aralıklarla ayağa kalkmanın, ofis içinde birkaç dakika yürümenin, asansör yerine merdivenleri tercih etmenin ve telefon görüşmelerini ayakta gerçekleştirmenin fayda sağlayacağını kaydetti. Gün içerisinde yapılacak bu tarz küçük değişikliklerin toplam hareket miktarını artıracağını belirten uzman, asıl hedefin aralıksız oturma alışkanlığını kırmak olduğunu aktardı.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Kalp ve damar rahatsızlıklarının önüne geçebilmek için kapsamlı bir yaşam tarzı değişikliğinin zorunlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okay Abacı, şu unsurların önemine dikkat çekti:

- Düzenli ve sürdürülebilir fiziksel aktivite gerçekleştirmek,

- Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı edinmek,

- Tütün ve tütün ürünlerinden (sigara vb.) kesinlikle uzak durmak,

-Kan basıncı (tansiyon), kan şekeri ve kolesterol seviyelerini sürekli kontrol altında tutmak.

Masa başında çalışan bireylerin gün boyu süren hareketsizliği hayatın olağan bir parçası olarak kabul etmemesi gerektiğini belirten Abacı, günlük rutine dahil edilecek küçük fakat devamlı hareket alışkanlıklarının kalp sağlığını muhafaza etmede büyük katkı sunacağını ifade etti.