Pamuk eller cebe!

“Hele şükür” demiş Şamil Tayyar, “Yatlar, kotralar, tekne ve gezinti gemileri de ÖTV ile tanıştı. Bu araçlarda şimdiye kadar ‘0’ olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Ekonomi yönetimi sonunda gördü, hele şükür."

Bu arada, bir başka kalemde de zam getirilmiş: Silah taşıma ruhsatı bedeli..

Halktv.com.tr, kararları, “yoksulların cebindeki para bitti, sıradaki hedef zenginler” diye yorumlamış.

Ama bence bu oranlar zenginleri ancak gıdıklar. Hele Erdoğan’ın yakın çevresinde konuşlanmışlarsa.

Mehmet Şimşek daha yaratıcı olmalı diye düşünüyorum. Yoksulların cebinde en az üç beş kuruş kalmıştır. Vatanın ve elbette Erdoğan’ın bekası için onları da almanın yolları bulunmalı!

Onedio sitesinde gördüm: “İngiltere’de bazı evlerin pencereleri neden tuğla ile kapatılmış” diye soruluyordu. Meğer 1600’lü yıllarda Kral 3. William tarafından konulan “PENCERE VERGİSİ” yüzündenmiş.

10’dan fazla penceresi olan evlere vergi gelmiş. Bunun üzerine İngilizler B planını devreye sokmuş.. Pencerelerin sayısı birden 7’ye düşürülmüş. Kral ne yapmış peki? O da vergiye tabi pencere sayısını 7 olarak güncellemiş!!

Google Bey’e sordum. Dünyada böyle pek çok tuhaf vergi örneği varmış. Örneğin İsveç’te “BEBEK İSİM VERGİSİ” alınıyormuş. Bebek büyüyüp 5 yaşına geldiğinde gidiyormuşsunuz vergi dairesine, isme onay alıyormuşsunuz. Allah ya da IKEA gibi konması kesinlikle yasak olan isimlere zaten onay yokmuş.. Ama telaffuzu zor ya da çocuğu ileride zor durumda bırakabilecek bir isimse hemen vergi miktarı belirleniyormuş.

Yine de hiçbiri, halkın cebindekini almakta Trump kadar yaratıcı değil.

Trump “Cennete gitmeyi denemek istiyorum” başlıklı bir kampanya ile destekçilerinden 15’er dolar bağış toplamaya başladı.

Depremzedeler ya da benzeri felaketlerden etkilenenler için toplanıp buharlaşan paralara göre daha anlaşılır bir kampanya bence.

Liderinizin bir an önce cennete gitmesini istemez misiniz! Trump, “öyle dua falan boş işler, dolarları göreyim” demiş. Bakalım işe yarayacak mı!

Mehmet Şimşek beni danışman olarak yanına alsa, bende daha ne cin fikirler var. “ZEKA VERGİSİ” mesela.

AKP’liler hep söyler ya, vatandaşın eğitimlisinden ve akıllısından korkmak lazım diye. Getirsinler bakalım diploma, IQ, yılda şu kadar kitap okuma suretiyle akıl sınırını aşma vergisi. Ahali nasıl hizaya girer görürüz.

*. *. *

Yazdıklarımı latife zannetmeyin. Bu ülke “şaka gibi Kur Korumalı Mevduat” sistemini gördü. Yaklaşık 60 milyar dolar zararla geri döndü!

Uçak inmeyen havaalanlarını, Deli Dumrul köprülerini saymıyorum bile.

Hele hukuk darbeleriyle doların ateşlenmesi.. “Bu kumpas tutmadı.. Sıradaki gelsin.. Önerileri görelim!”

“”-Özgür Özel’in kıyafeti hangi lüks markadan, araştıralım.

- Saçmalamayın falan bey, onlar da bizi araştırırsa ne yaparız!

- CHP genel merkezine gece yarısı kayyumumuzu gizlice sokalım. İçerden bütün kapıları kilitlesin. Özgür Özel ve kurmayları sabah gelince giremesin.”

Ne şahane fikirler değil mi!

Bunlar değilse bile ne akla ziyan önerilerin masaya yatırıldığını, İmamoğlu davası boyunca gördük zaten.

Amaaaaaa…

CHP’nin aklını ve özellikle mücadele azmini hesaba katmayınca olanlar oluyor işte.

İstanbul’a atadıkları Kayyum Bey yalnız kaldı ya.. Özgür Özel’den bir hamle daha geldi.

Mutlak butlan kumpasına karşı ŞAH MAT dedirten o hamlenin özeti şu:

“CHP lideri Özgür Özel, iktidarın 15 Eylül’de CHP’de yönetimi değiştirme planına karşı hamle yaptı. CHP, 21 Eylül‘de olağanüstü kurultay yapacak. Eğer Ankara’daki mahkeme, Özgür Özel ve ekibini yönetimden uzaklaştırır ve Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim ederse, dünkü YSK kararıyla birlikte bu kurultayı kimse durduramaz. YSK’da buna izin vermez . Kılıçdaroğlu 21 Eylül’de kurultayı yapmak zorunda olacak. Bu seçimden kaçamaz. Partiyi kurultaysız 1,5 yıl yönetme planı da boşa çıkacak."

Kılıçdaroğlu ve netice itibariyle Erdoğan bir kez daha yenilmeyi göze alır mı? Göreceğiz.

DÜZELTME

“Kayyum Bey’in heyetindeki isimlerin ve hatta yedeklerinin reddetmesiyle yalnız kaldığını yazdım ya. Barış Yarkadaş’ı unutmuşum! Düzeltirim”