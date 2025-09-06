Açlığı yönetemeyenler aç hayvanlarla uğraşıyor: Ülke yangın yeri

Ekonomi dibe vurmuş, emekli açlıkla sınanıyor. Üniversiteli işsiz, çiftçi borç batağında. Hukuk ayaklar altında, muhalefet kayyım sopasıyla tehdit ediliyor. İfade özgürlüğü, demokrasi, hukuk devleti kırıntıları birer birer yok ediliyor. Böyle bir tabloda, devletin ve valiliklerin gündemi ne dersiniz? Sokak köpekleri!

Afyonkarahisar Valiliği’nin skandal kararıyla sokaklarda, üniversite kampüslerinde, okul bahçelerinde, parklarda, kamu kurumlarının bahçelerinde hayvanların beslenmesi yasaklandı. Beslenme noktaları kaldırılacak. Açlık “çözüm” sayılacak.

Ardından Muğla Valiliği… Jandarma ve zabıta ev ev dolaşıyor, vatandaşlara “Sokak hayvanlarını beslemeyin” diye uyarılar yapıyor. Direnenlere para cezası kesileceği söyleniyor.

PEKİ YA ANAYASA? PEKİ YA HUKUK?

Anayasa’nın 21. maddesi konut dokunulmazlığını güvence altına alıyor. Zabıta, jandarma keyfi şekilde evlere giremez. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ise çok net: Sokak hayvanlarının yaşam alanlarında beslenmesi hem vatandaşın insani görevi hem de belediyelerin yükümlülüğü. Yani yapılan uygulama açıkça hukuka aykırı.

Ama gelin görün ki hukuk, sadece muhalefeti susturmak için hatırlanıyor. Emekliye üç kuruş zam yapılacağı zaman, işçiye grev hakkı tanınmadığı zaman, kamu kaynakları yandaşa peşkeş çekildiği zaman hukuk unutuluyor. Hayvanların aç bırakılmasıysa “idari karar” diye sunuluyor.

Devlet açlıkla mücadele etmeyi bilmiyor. Aç çocuğa çare bulamıyor. Aç emekliye çözüm üretemiyor. Ama aç köpeğe düşman oluyor.

Bu mu yönetim?

Bu mu devlet aklı?

Hayvanları açlığa mahkum edenler aslında topluma da mesaj veriyor: “Sıra sizde.”

Bugün sokak hayvanını aç bırakma kararı alan zihniyet, yarın yoksul mahalleleri, işsiz gençleri, emeğiyle geçinmeye çalışan milyonları da görmezden gelmeye devam edecek.

Bir devlet, en savunmasızına nasıl davrandığıyla ölçülür. Çocuklarına, yaşlılarına, hayvanlarına… Bugün sokak köpeklerini açlığa mahkum edenler, aslında hepimize açlığın ve hukuksuzluğun ülkesini dayatıyor.