Sedat Kaya

Sedat Kaya

Okan Buruk: Hakemi bırak felsefeye bak

Yayınlanma:
Güncelleme:

Galatasaray güçsüz olduğu maçlarda tuhaf bir alışkanlık geliştirdi:
Rakipten önce hakemle mücadele etmek.
Dünkü maçta sahadaki en sinirli, en tepkili, en gergin isim kimdi derseniz...
Ne rakip golcüsü, ne Galatasaray’ın stoperi, ne de orta sahada dayak yemiş gibi dolaşan bir oyuncular.
Okan Buruk.
Her pozisyonda hakeme dönüyor, el kol hareketleri, “hocam kart!” işaretleri, itirazlar, serzenişler...
Bir ara kendimi maçı değil, teknik direktörün hakemle 90 dakikalık münakaşasını izliyormuş gibi hissettim.

Okan Buruk neden yenildiklerini açıkladı: "Osimhen derbiye yetişecek mi" sorusuna flaş yanıt"Osimhen derbiye yetişecek mi" sorusuna flaş yanıt

Galatasaray yönetimi bence çok basit bir şey yapabilir.
Her maç Okan Buruk’a özel bir kamera.
Evet, sadece onu çeken bir kamera.
Sonra o görüntüyü oturtup kendisine izletirsin.
Çünkü bazen aynayı insanın yüzüne değil, davranışına tutmak gerekir.
Ve eminim o görüntüler, “bu kadarını ben bile yapmamışımdır” dedirtecek cinsten olur.
Hadi diyelim hakem hatalıydı,
Kırmızı kartı vermedi, faulü kaçırdı...okanburuk.jpegPeki hocam, sen ne yaptın?
Neydi o Sane'nin Icardi'nin halleri.
Takımın ilk yarıda bir tane organize atağı yok.
Orta saha dirençsiz, hücum bağlantıları kopuk, oyuncuların siniri dağılmış…
Sen kulübede hakeme odaklanınca takım da doğal olarak sana odaklanıyor.
Sürekli hakeme çemkiren bir teknik direktörün takımı da sahaya hakemle kavga etmeye çıkar.
Okan Buruk bu davranışlarıyla hem tribünleri, hem futbolcularını geriyor.
Maçtan sonra hakemlerin elini sıkmamak, basın toplantısında "Golü atan David kırmızı kart görmeliydi" demek, bu yenilgiyi unutturacak sanıyorsa yanılıyor.
Galatasaray’ın sorunu dünün hakemi değil.
Galatasaray’ın sorunu,
hakemle savaşırken oyunu unutması.
Bazen teknik direktör rakibi yenemez, en azından kendini yener.
Galatasaray dün sahada iki rakiple oynadı.
Biri Saint - Gilloise,
Diğeri kendi kulübesi.
Ve maalesef ikincisini yenemedi.
Felsefeciler der ki:
“İnsan dikkatini neye verirse, gerçeğini orada kaybeder.”
Okan Buruk’un yaşadığı tam olarak bu:
Hakeme bakarken oyunu kaybetmek.
Dışarıdaki adaleti ararken kendi içindeki dengeyi kaçırmak.
Marcus Aurelius’un cümlesi bu durumda cuk oturuyor.
“Seni öfkelendiren seni yönetir.”
Hakeme duyulan öfke, takımı değil, sadece bilinci yönetiyor.
Oyunu değil, zihni dağıtıyor.
Bu yüzden Galatasaray’ın en büyük problemi fiziksel değil, metafizik.
Yanlış yerde duran bir dikkat.
Felsefenin basit bir gerçeği var.
“Başkasının hatası seni kurtarmaz; kendi hatanı görmezsen hiç kurtarmaz.”
Dün gece olan da buydu.
Okan Buruk hakeme bakarken Galatasaray da ona baktı.
Ve sahadaki en temel gerçek, gözlerinin önünden kayıp gitti.
Okan hocanın biraz felsefe okumasında yarar var.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Galatasaray'daki asıl sorunu açıkladı: Kimse bahanelere sığınmasın

 25 Kasım 2025 Salı 22:49

Fenerbahçe'de büyük değişim: Tedesco'yu gördünüz mü çok bilmişler

 24 Kasım 2025 Pazartesi 09:59

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattı

 23 Kasım 2025 Pazar 22:04

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçından çıkarması gereken dersi açıkladı

 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:16

Koca devlet bir tuvaleti nasıl yıkamaz: Aydın Ayayaydın'ın VİP tuvaleti kozmik oda mı?

 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:23

Milliler matadoru çaresiz bıraktı: Helal olsun bizim çocuklara

 19 Kasım 2025 Çarşamba 00:53

AKP'li Ayaydın'ın hukuki dokunulmazlığı mı var?

 18 Kasım 2025 Salı 10:13

Ferhat Gündoğdu oteldeki kadınlar ve hakemler: Türk futbolunun en kirli sırrı

 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:34

Milan Skriniar'ın sırrını açıkladı

 16 Kasım 2025 Pazar 12:26

Türkiye'nin Bulgaristan'ı nasıl yendiğini açıkladı: Asıl mesele bu değil

 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:07
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Okan Buruk: Hakemi bırak felsefeye bak
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Saray'da hesaplar değişiyor mu?
Fikret Bila
FikretBila
AK Parti çekingen
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Dört duvarın ötesi: 21. Yüzyıl için yeniden tasarlanmış okul ekosistemi
Bülent Yücetürk
BülentYücetürk
CHP’nin Yolu, Kemal Bey’in Yol Ayrımı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Et ve Süt Kurumu, Mansur Yavaş’ın 'ucuz et satışı' teklifini iki yılda iki kez reddetti
Et ve Süt Kurumu, Mansur Yavaş’ın 'ucuz et satışı' teklifini iki yılda iki kez reddetti
Son Dakika | İstanbul'da günlerdir aranan katil yakalandı! 3 kişiyi aynı gece öldürmüştü
Son Dakika | İstanbul'da günlerdir aranan katil yakalandı! 3 kişiyi aynı gece öldürmüştü
Meclis'te tüm partileri "Dikkat etmeli" diyerek uyardı: TSK'yı işaret etti
Meclis'te tüm partileri "Dikkat etmeli" diyerek uyardı: TSK'yı işaret etti