Okan Buruk neden yenildiklerini açıkladı: "Osimhen derbiye yetişecek mi" sorusuna flaş yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettikleri Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilmelerinin nedenlerini anlatırken, Osimhen'le ilgili de konuştu.

Buruk, şunları söyledi:

"Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. İyi savunma yaptılar. Zaten savunma gücü yüksek bir takımdı. İkinci yarı buldukları gol sonrası savunmayı daha da güçlendirdiler. Kendi açımızdan baktığımızda ilk yarı oyuna daha iyi girebilir, daha üretken olabilirdik. Çok acele kararlar verdik, oyunu hızlandırdık. Maç öncesi oyuncularımdan sakin kalmalarını, tempoyu yükseltmememizi istedim. İlk yarıda çok baskı altındaki oyunculara paslar verdik, uzun toplar oynadık, aceleciydik. İkinci yarı bunu düzelttik, daha sakindik. Rakip kaleye daha çok gitmeye başlamıştık. En üzücü taraf ise yediğimiz golde ceza sahası içinde 9 oyuncumuzun olmasıydı. Herkes sadece topa odaklandı, rakipten çok alana koştu. Yediğimiz golle rakibimizi daha da güçlendirdik.

"KIRMIZI GÖSTERMEDİĞİ OYUNCU GOL ATTI"

Hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata. Kırmızı kartı vermediği oyuncu golü attı. Onun dışında 4-5 kez herhangi tehlikeli bir sakatlık yokken oyunu durdurdu. İspanya'da hakemlerin yönetimleri çok gündeme geliyor. Bu akşam da İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Bu mağlubiyeti sadece hakeme ve eksiklere bağlamak istemiyorum. Bu 11 ile daha iyisini yapabilirdik. Kendi hatalarımızı gözden geçireceğiz ama hakemin çok kritik ve büyük bir hata yaptığını söylemek gerekiyor. Bu hata sonucunda hakemin kırmızı kart göstermediği oyuncu golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye ümit ediyorum.

Orta sahada altı oyuncumuz vardı. Aynı bölgedeki oyuncuların sakatlanması bizim için zorlu bir durum. Ancak bu hesaplayabileceğiniz bir şey değil. Yunus gibi çok kritik bir oyuncumuz yoktu. Osimhen, Singo ve Lemina'nın olmayışı çok önemli ama Yunus da bu tür rakipleri açabilecek oyuncu. Bunu Bodo/Glimt maçında Osimhen ile yapmışlardı. Yunus'un ve kapanan takımları açacak önemli oyuncularımızın bugün olmaması üretkenlik anlamında bizi zorladı. Milli takıma oyuncu gönderiyoruz. Parasını siz ödüyorsunuz ama milli takımlar oyuncuları daha hor kullanıyor. Bu da takımları zorlayan unsurlardan biri. Milli takım çok önemli, buna saygı duyuyorum. Her oyuncu milli takımlarında yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Ancak dönüşteki sakatlıklar bizim işimizi zorlaştırdı.

"EN KRİTİK EKSİK EREN'Dİ"

Benim için en kritik eksik Eren'di. (Bahis soruşturması) Saygı duyuyorum ama doğru bir zamanlama mıydı? Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncumuz eksildi. Eren'in 5 sene önce yaptığı küçük bir hatadan dolayı Şampiyonlar Ligi maçında oynamaması Türk futbolu açısından da kritik oldu. Sadece sakatlıklar değil, bu tür bir şanssızlık yaşadık. En kritik bölgelerimizden biri sol bek. Ancak futbolun içinde bunlar var. Bunu devre arasında da telafi etmek zorundayız. Ondan önce de Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç daha oynayacağız. Şu an 9 puanımız var. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bundan sonraki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu maçlara tam kadro çıkarız.

Galatasaray'daki asıl sorunu açıkladı: Kimse bahanelere sığınmasın

Yedek kulübesinden oyuncu getirmek, maça etki etmek, iyi gitmeyen şeyi düzeltmek çok önemli. Bugün bunu sadece bir sakatlık sonrası yapabildim. Bu da beni zorladı. Bunu da hoca bahane üretiyor diye düşünmeyin. Bugünkü kadromuz daha iyisini yapabilirdi. Bunu da kendi içimizde düşünüp analiz etmemiz gerek."

OSİMHEN DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Sarı kırmızılı takımın hocası, "Osimhen hafta sonundaki derbide oynayabilecek mi?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Fenerbahçe derbisine 6 günlük süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus'u derbiye yetiştirmeye çalışacağız. Tam oyuncuları iyileştireceğiz ve oynatmaya başlayacağız ardından Afrika Kupası'na gidecekler. Bu da bizim için ayrı bir zorluk. Dört oyuncumuz Afrika Kupası'nda yer alabilir. Büyük ihtimalle ilk yarının son maçında Kasımpaşa karşısında bunlar olmayacak. Dönüşte de Avrupa maçlarına yetişeceklerini düşünüyoruz. Dört oyuncunun gitmesi bizim için zorlu olacak."