Mansur Yavaş'ın suçu!

Demokrasilerde rakibini belirleme lüksü yoktur.

Her parti kendi adaylarını belirler.

Seçimi kimin kazanacağına da seçmen karar verir.

Türkiye’de ise mevcut iktidar bunu değiştiriyor.

Demokrasilerde yeri olmayan rakibini kendisi belirlemeye yönelmiş durumda.

Bu yöneliş aynı zamanda demokrasiden uzaklaşma yönelişi.

İktidar, cumhurbaşkanlığının en iddialı isimlerinin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cezaevine gönderip, dava üstün dava açıp, üniversite diplomasını iptal edip aday olmasını önlemek için her yola başvurdu.

Yine cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma şansı çok yüksek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da aynı yolla devre dışı bırakmak için harekete geçti.

Önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın eski ve yeni bürokratlarını konserlerde kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle tutukladı.

Sıra Mansur Yavaş’a geldi.

Mansur Yavaş hakkında da soruşturma başlatmak için İçişleri Bakanlığı’ndan izin istedi.

Bu izin verilmemesi tabii ki mümkün değil.

Anlaşılıyor ki İmamoğlu’ndan sonra Yavaş da yargı eliyle seçim dışı bırakılmak isteniyor.

Yavaş bu girişime “izne gerek yok, çağırın ben gelip ifade veririm” diyerek şu karşılığı verdi:

“Görev sürem boyunca, her adımımı, hukukun evrensel ilkeleri, demokratik değerler ve kamu vicdanı doğrultusunda attım. Ankara halkının bir kuruşunun, bir imzasının hesabını vermekten hiçbir zaman çekinmedim.”

Yavaş kendine güveniyor.

Yavaş bütçesinin her kuruşunun hesabını vereceğinin bilinci içinde hizmet etti.

Ankaralılara sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etti, etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda güçlü bir isim olmasının nedeni de bu hizmet anlayışının bütün Türkiye’de takdir görmesi.

Yavaş’ın suçu başarılı olmak.

Ne yaptı da suçlu oldu Yavaş?

Yaptıklarına bakalım:

Mansur Yavaş üreticiden doğrudan aldığı sütü ilkokul çocuklarına dağıttı, dağıtmaya devam ediyor.

Yetimlerin giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Köyden gelmiş gençlere iş buluncaya kadar yardım etti, etmeye devam ediyor.

Geçinme zorluğu çeken Ankaralılara file yardımı yaptı, yapmaya devam ediyor.

Ankara kırsalında tarım yapmaya çalışan kadın çiftçilere yardımcı oldu, olmaya devam ediyor.

Kooperatifleşmeleri teşvik etti, etmeye devam ediyor.

Muhtaç olanların evine kömür yolladı, yollamaya devam ediyor.

Yaşı ilerlemiş emeklilere evde bakım sağladı, sağlamaya devam ediyor.

İşte iktidara göre Mansur Yavaş’ın suçları bunlar.

Ankaralılara iyi hizmet ederek, Türkiye’ye de iyi hizmet edeceğini göstermiş olması.

Halkın da bu gerçeği görerek Yavaş’a destek olması.

Yavaş bu “suçu” işlemeye kararlı.