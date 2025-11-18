Mehmet Tezkan

Mehmet Tezkan

İmamoğlu şov yapar kampanyası…

Yayınlanma:

İmamoğlu duruşma TRT’den canlı yayınlansın diyor…

Özgül Özel de her fırsatta TRT yayınlasın çağrısı yapıyor…

Neden canlı yayın istiyorlar?

Diyorlar ki, iddiaları da cevabımızı da geniş kitleler öğrensin. Duruşma herkesin gözü önünde olsun…

Devlet Bahçeli ‘neden olmasın’ diyerek destek verdi… ‘Ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz’ diyerek tavrını net biçimde ortaya koymuştu…

Tayyip Erdoğan da yeşil ışık yaktı. Ve dedi ki; ‘sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdiridir. İnşallah hayırlı olur.’

İmamoğlu duruşmasının yayınlanması için yasal düzenleme gerekiyor. Ama bir yasanın bir maddesini değiştirmek yetmiyor. CMK yasası, TRT yasası gibi birçok yasa maddesine el atılması lazım…

CHP bu konuda yasa önerisi verdi…

İktidar kanadından ‘tısss’ yok… Resmen üzerine yattılar…

Şimdi iktidara yakın yazarlar duruşmalar canlı yayınlanırsa İmamoğlu şov yapabilir, esas konudan yani iddialardan uzaklaşır hamaset imkanı bulur diye aleyhte kalem oynatmaya başladılar…

TRT’den veya yayınlamaya talip olan bir başka kanaldan verilmemesine gerekçe yaratmaya çalışıyorlar…

İmamoğlu şov yaparmış… İmamoğlu hamaset yaparmış…

İddianame güçlüyse Tanıklar şakır şakır konuşacaksa Belgeler takır takır masaya konulacaksa Rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi meseleler ortaya konulacaksa ne sakınca var?

Ahalinin tası atabilirmiş!...

Atsın… Ahalinin tası atması iktidar için daha iyi değil mi?

İmamoğlu’na destek yüzde 50’ lerden yüzde 10’lara düşer, Özgür Özel meydanlara çıkmaya utanır. CHP ilk seçimde yüzde 20’yi bile göremez…

Bu durum Erdoğan için, Bahçeli için, CHP için, MHP için, kısaca iktidar için bulunmaz nimet olmaz mı?

Nimet olacaksa…Nimet olursa…

Şov yapar, hamaset yapar diyerek Bahçeli’nin desteklediği, Erdoğan’ın yeşil ışık yaktığı talebin önünü kesmek için neden baltalarınızı çektiniz!...

Bu dava asrın davasıysa…

Asrın yolsuzluğu yargılanacaksa…

Asrın canlı yayını olsun…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Tezkan Arşivi

CHP kapatılır mı?

 17 Kasım 2025 Pazartesi 05:10

İddianamenin ruhu siyasi

 13 Kasım 2025 Perşembe 05:05

Hukuk devletinden koşar adım yargı devletine…

 11 Kasım 2025 Salı 05:15

Atatürk’ü camiden attılar sıra okullarda mı?

 10 Kasım 2025 Pazartesi 05:05

İktidar patinaj yapıyor

 07 Kasım 2025 Cuma 05:15

Sosyalist Müslüman olur mu?

 06 Kasım 2025 Perşembe 05:10

AKP 23 yıldır yönetiyor: Mutlu musunuz?

 04 Kasım 2025 Salı 05:15

Toplu iğneyi konuştukça Erdoğan gülüyordur…

 03 Kasım 2025 Pazartesi 05:05

Erdoğan da kabul etti üç çocuk fazla

 30 Ekim 2025 Perşembe 05:15

Üç çocuk tek odaya nasıl sığacak?

 29 Ekim 2025 Çarşamba 05:05
SON YAZILAR
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Erdoğan, Kocabıyık’tan bizzat şikayetçi
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
İmamoğlu şov yapar kampanyası…
Uğur Ergan
UğurErgan
Allah iddianame okuma sabrı versin
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
Asgari Ücret, Asgari Yaşam: Kimler Geçiniyor, Kimler Sessizce Tükeniyor?
Şahin Aybek
ŞahinAybek
OECD öğrenci ajansı, değerlendirme programları ve yetişkin becerilerine genel bir bakış
Erdoğan, Kocabıyık’tan bizzat şikayetçi
Erdoğan, Kocabıyık’tan bizzat şikayetçi
İmamoğlu şov yapar kampanyası…
İmamoğlu şov yapar kampanyası…
Allah iddianame okuma sabrı versin
Allah iddianame okuma sabrı versin
Asgari Ücret, Asgari Yaşam: Kimler Geçiniyor, Kimler Sessizce Tükeniyor?
Asgari Ücret, Asgari Yaşam: Kimler Geçiniyor, Kimler Sessizce Tükeniyor?