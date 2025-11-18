İmamoğlu şov yapar kampanyası…

İmamoğlu duruşma TRT’den canlı yayınlansın diyor…

Özgül Özel de her fırsatta TRT yayınlasın çağrısı yapıyor…

Neden canlı yayın istiyorlar?

Diyorlar ki, iddiaları da cevabımızı da geniş kitleler öğrensin. Duruşma herkesin gözü önünde olsun…

Devlet Bahçeli ‘neden olmasın’ diyerek destek verdi… ‘Ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz’ diyerek tavrını net biçimde ortaya koymuştu…

Tayyip Erdoğan da yeşil ışık yaktı. Ve dedi ki; ‘sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdiridir. İnşallah hayırlı olur.’

İmamoğlu duruşmasının yayınlanması için yasal düzenleme gerekiyor. Ama bir yasanın bir maddesini değiştirmek yetmiyor. CMK yasası, TRT yasası gibi birçok yasa maddesine el atılması lazım…

CHP bu konuda yasa önerisi verdi…

İktidar kanadından ‘tısss’ yok… Resmen üzerine yattılar…

Şimdi iktidara yakın yazarlar duruşmalar canlı yayınlanırsa İmamoğlu şov yapabilir, esas konudan yani iddialardan uzaklaşır hamaset imkanı bulur diye aleyhte kalem oynatmaya başladılar…

TRT’den veya yayınlamaya talip olan bir başka kanaldan verilmemesine gerekçe yaratmaya çalışıyorlar…

İmamoğlu şov yaparmış… İmamoğlu hamaset yaparmış…

İddianame güçlüyse… Tanıklar şakır şakır konuşacaksa… Belgeler takır takır masaya konulacaksa… Rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi meseleler ortaya konulacaksa ne sakınca var?

Ahalinin tası atabilirmiş!...

Atsın… Ahalinin tası atması iktidar için daha iyi değil mi?

İmamoğlu’na destek yüzde 50’ lerden yüzde 10’lara düşer, Özgür Özel meydanlara çıkmaya utanır. CHP ilk seçimde yüzde 20’yi bile göremez…

Bu durum Erdoğan için, Bahçeli için, CHP için, MHP için, kısaca iktidar için bulunmaz nimet olmaz mı?

Nimet olacaksa…Nimet olursa…

Şov yapar, hamaset yapar diyerek Bahçeli’nin desteklediği, Erdoğan’ın yeşil ışık yaktığı talebin önünü kesmek için neden baltalarınızı çektiniz!...

Bu dava asrın davasıysa…

Asrın yolsuzluğu yargılanacaksa…

Asrın canlı yayını olsun…