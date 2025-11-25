İlk adım Öcalan olunca süreç zorlanıyor

Belli ki Öcalan’a biz sana umut hakkı diye özgürlük verelim, ama İmralı’dan çıkma sen de PKK’yi fesih et, silah bırakmaya ikna et diye pazarlık yapılmış ve anlaşılmış…

Nerden biliyorsun diyeceksiniz?

Bahçeli’nin sözlerinden… Geçen yıl ekim ayında aynen şöyle demişti: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın"

Aradan bir yıl geçti…

Öcalan diyor ki; Bahçeli’nin söz verdiği umut hakkı neden hayata geçirilmedi…

Kandil diyor ki; verilen sözler neden tutulmadı?

Bahçeli’nin telaşının, Meclis heyeti gitmezse ben giderim diye kükremesinin nedeni bu. Komisyonu zorlayarak Öcalan’la Meclis heyetini masaya oturtarak umut hakkı yükünden sıyrılmayı planladı…

MHP’de kurgulanan plan/senaryo sahaya uyar mı/ uydu mu tartışma konusu. Şimdilik uymadığı apaçık ortada… İmralı’ya dün gidip gelen heyet bir an evvel umut hakkı çerçevesinde Öcalan’a özgürlük vermeliyiz diye rapor sunabilir mi?

Zor… Hem de çok zor…

Meseleye Öcalan’a özgürlük vaadi ile başladıkları için, yani koca Kürt meselesini Öcalan’a özgürlükle çözeceklerini düşündükleri için zorlanıyorlar…

MHP zorlanıyor, AKP zorlanıyor…

DEM de zorlanıyor…

DEM, Öcalan’ın özgürlüğe kavuşmasıyla Kürt sorunu diye ortaya koyduğu, yıllardır dillendirdikleri taleplerini rafa mı kaldıracak?

AKP’nin zorlandığı Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Erdoğan’ın uçakta verdiği demeçten belli.

Şöyle demiş: ’Komisyonun aldığı son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasviyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz’.

Dikkatiniz çekerim… Erdoğan kendini kararın merkezinde değil dışında tutuyor. Sanki iktidarıyla ilgisi olmayan birileri bir karar almış kendisi de kararı bu şekilde değerlendiriyormuş…

Sıkıntı ne?

Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediler de ondan. İlk koşul Öcalan’ın özgürlüğe kavuşması olursa bunu topluma anlatamazsın. Daha da ötesi kendi elinle Terörsüz Türkiye sürecini sıkıntıya sokarsın, önünü tıkarsın…

Yanlış adım attığın için istemeden de olsa barış sürecini baltalar hale gelirsin…

Yapılması gereken neydi?

Demokrasi rüzgarı estirmekti… AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaktan başlanmalı. İnfaz indirimleriyle süreç yürümeli. Terör yasasındaki değişiklikle irtibatlı/iltisaklı kavramları yasadan temizlenmeli. Sonra suça bulaşmamış militanların dönüşünün önü açılmalı. PKK’nın silahlarını tamamen bıraktığı kayda geçilmeli., PKK kampları tamamen boşaltılmalı. Toplum tamam bu işti bitti dediği ortamda ‘umut hakkı’ gündeme gelmeliydi…

Yanlış kurguladılar…

Öcalan’ın özgürlüğünü birinci sıraya koydular…

Hata burada…