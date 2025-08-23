Fenerbahçe'nin Kocaelispor galibiyetindeki eksikliği açıkladı

Sedat Kaya

Futbolda kazanan her zaman haklıdır ama haklı olanı anlamak için oyunun ruhuna bakmak gerekir.
Fenerbahçe 3-1 kazandı, kazanmasına da, bu galibiyet beraberinde bir gölgeyi, bir soru işaretini de taşıdı.
Futbol sadece atılan gollerle değil, aynı zamanda kaçan fırsatlarla, doğmayan ihtimallerle, sessizliğe gömülen ayak sesleriyle de yazılır.
Kocaelispor, gücünün farkında olan bir bilge gibi oynadı. Rakibini üstüne çekti, sabırla bekledi ve savunma duvarlarıyla oyunun ritmini bozdu.
Böylece Fenerbahçe orta sahayı çok kolay geçti, hücuma rahatça çıktı.

ZAFERİN İÇİNDEKİ EKSİKLİK

Ama nehir denize varamadığında suyun gücü de boşa gider. O deniz, yani ceza alanı, oyunun en kadim sırrıdır. Ve işte o sır, Sarı Lacivertliler’in golcüleriyle çözülemedi. Jhon Duran ve En Nesyri gibi iki keskin kılıcın varken, onları kınından çıkaramamak, aslında zaferin içindeki eksikliği de işaret eder.
Futbol bazen böyledir: Kılıç belindedir, ama savaş meydanında kullanılmaz.

İlk yarıda gelen gol, ironinin ta kendisiydi. Forvetler değil, savunmanın son adamı Skriniar tabelayı değiştirdi. Asisti yapan da diğer stoper Çağlar’dı. Sanki savunmanın bekçileri, hücumun efendilerine şunu söylüyordu.
“Var olmak yetmez; doğru anda, doğru yerde olmak gerekir.”

Sonraki goller Archie Brown ve Talisca’dan geldi. Ne var ki En Nesyri ile Duran, ceza alanının dışında, bozkırda susuz koşan yaban atları gibi topa hasret dolaştı. Onların suskunluğunda bir boşluk vardı; o boşluğu ise Talisca doldurdu. Daha çok denedi, daha çok şut attı. Çünkü futbolda bazen yetenek değil, cesaret konuşur.
Futbolun felsefesi şudur. Bazen istatistikler gerçeği gizler. Bazen en pahalı golcüler, bir maçın en derin sessizliğine dönüşür. Galibiyet, yalnızca üç puan değil, aynı zamanda bir sorudur da.
Gücü olan ama onu doğru yerde kullanamayan bir takım, gerçekten nihai zafere ulaşabilir mi?

Fenerbahçe’nin cevabı burada yatıyor. Gerçek gücünü göstermek istiyorsa, kılıçlarını kuşanmalı, yani golcüleriyle de konuşmalı. Kocaelispor kadro olarak Sarı Lacivertliler’e direnebilecek güçte değildi. Bu nedenle skor sürpriz sayılmaz. Ama futbolda sadece yenilgilerden değil, galibiyetlerden de ders çıkarmayı bilmek gerekir.

Fenerbahçe için bu maç bir önsözdü. Asıl imtihan Benfica karşısında başlayacak. Ve o sınavda, bugünün dersini ezberleyen değil, onu sahada yaşayan kazanacak.

