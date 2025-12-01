Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük gerçeği ortaya çıkardı

Fenerbahçe Galatasaray oynadı, gecenin kazananı Trabzonspor oldu.

Ezeli rakipler berabere kalınca Karadeniz ekibi zirveye bir adım daha yaklaştı.

Oysa Türk futbolunun en büyük edebi sahnelerinden biridir bu derbi.

Sarı-lacivert ile sarı-kırmızı, sadece iki renk değildir; çocukluk anılarının, sokak arası kavgaların, babaların oğullarına sessizce bıraktığı o görünmez mirasın çarpışmasıdır.

Kadıköy’ün üstünde rüzgâr ağır ağır dönerken, tribünlerin görsel şöleni, dalga dalga yayılan uğultu ve televizyon başında nefesini tutmuş milyonların sabırsızlığı, yaklaşan gecenin bir futbol müsabakasından fazlası olacağını fısıldıyordu.

Ancak sahadaki tablo, tribünlerdeki o büyülü atmosfere hiç benzemiyordu. İki takım da ilk yarı boyunca dengeli ve kontrollü bir oyun tercih ederek risk almaktan kaçındı. Mücadele sertti ama üretkenlik düşüktü. İkili mücadele çok, pozisyon azdı.

Kadıköy'de müthiş derbi: Fenerbahçe 90+5'te hayata döndü

İlk 20 dakikadan sonra topa daha çok hükmeden, hücumda daha etkili görünen taraf Galatasaray oldu. Sane’nin 27. dakikada attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, skorun verdiği rahatlıkla Fenerbahçe’yi sahasında karşılamayı tercih etti ama Sarı-lacivertliler oyunu üçüncü bölgeye taşımakta zorlandı. Asensio’nun denemeleri isabetsiz kaldı. En-Nesyri’nin karambolde bulduğu gol ise VAR uyarısıyla iptal edilince Galatasaray, soyunma odasına skor avantajını cebine koyarak girdi.

İkinci yarıda, önde olmanın rahatlığıyla daha sakin ve kontrollü görünen taraf Galatasaray’dı. Oyunu çoğunlukla kendi yarı alanında kabul ettiler, riskten uzak bir planla sahada kaldılar. Buna karşılık Fenerbahçe, eşitliği yakalamak için daha agresif bir görüntü ortaya koydu.

Talisca ve Duran’ın oyuna girmesi tempoyu belirgin biçimde yükseltti. Sarı-lacivertliler özellikle kanat koşularıyla baskıyı artırdı; fakat Galatasaray savunmasını yüksek ortalarla aşma çabaları uzun süre sonuçsuz kaldı.

Tedesco’nun Fred ve Oğuz hamleleri ise oyunun vitesini bir kademe daha yukarı taşıdı ve bu ısrar, uzatma dakikalarında meyvesini verdi. Beşiktaş derbisindeki geri dönüşün baş mimarlarından Duran, bu kez sahneye Kadıköy’de çıktı ve Fenerbahçe’ye eşitliği getiren golü attı.

Beraberlik bu maçın hakkıydı. Fakat geriye sadece skor değil, iki takım adına önemli soru işaretleri de kaldı. Galatasaray, öne geçtikten sonra neden oyunu cesurca bitirmek yerine skorun üzerine yatmayı tercih etti? Fenerbahçe ise Kadıköy’de, kendi seyircisinin önünde neden bu kadar temposuz ve baskısız bir başlangıç yaptı?

Bu soruların yanıtını elbette teknik direktörler verecek; ama bir gerçek var ki bu derbi, her iki takımın da sezonun kritik virajına girerken eksiklerini çıplak biçimde ortaya koydu.

Kimi için uyarı, kimi için fırsat…

Ligin geri kalanını kimin daha iyi okuduğunu ise zaman gösterecek.