Fazla Mesai Nedir, Şartları Nelerdir? Emeğin Sessiz Hesabı!

Mehmet Akif CENKCİ

Bir ülkede “fazla mesai” sadece çalışılan fazla saatleri değil, aynı zamanda adaletin terazisini de anlatır. Kimi için birkaç saatlik ek gelir, kimi için yorgunluğun adı, kimisi içinse ödenmeyen emeğin sembolüdür. Oysa fazla mesai, bir lütuf değil; kanunun tanıdığı bir haktır. Ne var ki, Türkiye’de bu hak çoğu zaman işçinin elinden sessizce alınır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi açıkça belirtiyor: Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Bu sürenin üzerindeki her çalışma “fazla mesai” olarak adlandırılır. Aksi kararlaştırılmadıkça bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünür. Ancak ister 6 gün çalışılsın ister 5, toplamda 45 saati geçen her dakika, fazla çalışmadır.

İşin en önemli tarafı ise şu: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi, bunu ispatla yükümlüdür. Yani hakkı olanı almak için bile önce “kanıt” göstermek zorundadır. İşçinin imzasını taşıyan bordro, sahteliği kanıtlanmadıkça kesin delil sayılır. Bordroda fazla mesai ücreti ödendiği görünüyorsa, işçi gerçekte daha fazla çalıştığını ileri süremez. Ancak bordroda “ihtirazi kayıt” yani “itiraz” notu varsa, bu durumda işçi tanık beyanları da dâhil olmak üzere her türlü delille fazla mesaisini ispatlayabilir.

İşyeri kayıtları, giriş-çıkış belgeleri, vardiya çizelgeleri, görev yazıları... Bunların hepsi fazla mesainin yazılı kanıtıdır. Ancak birçok işyerinde bu belgeler ya tutulmaz ya da çalışanların erişimine kapalıdır. Bu durumda işçiler tanık göstererek haklarını aramaya çalışır. Fakat tanığın da güvenilir olması gerekir; yani aynı dönemde çalışmış, çıkar ilişkisi olmayan, olayı bizzat görmüş biri olmalıdır. Bu şartlar sağlanmazsa tanık beyanına da itibar edilmez.

Peki, fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kanuna göre haftalık 45 saatin üzerindeki her çalışma, yüzde 50 zamlı ödenir. Ancak taraflar aralarında 40 saatlik bir çalışma süresi kararlaştırmışsa, 40 ile 45 saat arası “fazla sürelerle çalışma” sayılır ve bu süreler de yüzde 25 zamlı ücretle ödenir.

Günlük çalışma süresi ise 11 saat ile sınırlıdır. Haftalık 45 saat aşılmasa bile, bir gün 11 saatin üzerinde çalışmak fazla mesai sayılır. Aynı şekilde gece çalışmaları da günde 7,5 saati geçemez. Gece 7,5 saatin üzerinde yapılan her iş, haftalık sınıra bakılmaksızın fazla mesai kapsamına girer.

Sağlık açısından günlük 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken işlerde bu süreler aşıldığında, haftalık sınır dolmamış olsa bile yine fazla mesai söz konusudur. Çünkü kanun burada “haftalık değil, günlük dengeyi” esas almıştır.

Yargıtay içtihatları da bu konuda nettir: Bordrolarda fazla mesai tahakkuku yoksa, işveren sadece bordroya dayanarak “fazla çalışma yapılmadı” diyemez. İşçi, bordroda tahakkuk bulunmadığı hâllerde tanık dâhil her türlü delille fazla mesaisini ispatlayabilir. Ancak bordroda fazla mesai tahakkuku varsa ve ödemeler buna göre yapılmışsa, işçi artık “daha fazla çalıştım” diyemez — ta ki bordrodaki bilgilerin sahte olduğunu kanıtlayana kadar.

Bir de işin “270 saat” sınırı var. Yasa diyor ki, bir işçi yılda en fazla 270 saat fazla mesai yapabilir. Ancak uygulamada bu sınır sadece kâğıt üzerinde kalır. Çünkü işverenler genellikle sözleşmelere “fazla mesai ücreti maaşa dâhildir” maddesini ekler. Bu durumda, işçi yıl boyunca 270 saatin çok üzerinde çalışsa bile, bunun karşılığını alamaz. Oysa 270 saat, yılda yaklaşık 33 iş günü demektir. Bu kadar süren bir ek çalışmanın “maaşa dâhil” sayılması, emeğin değerini hiçe saymaktır.

Fazla mesai hesaplanırken “hakkaniyet indirimi” diye bir kavram da vardır. Eğer fazla mesai miktarı uzun bir dönem için hesaplanıyor ve yüksek çıkıyorsa, mahkeme bu tutardan genellikle yüzde 30 oranında indirim yapar. Ancak fazla çalışmanın yazılı belgelere ve resmi kayıtlara dayanması hâlinde bu indirim yapılmaz. Çünkü belgeye dayalı bir hakkı, “hakkaniyet” bahanesiyle azaltmak hukuken doğru değildir.

Ancak madalyonun öteki yüzü çok daha düşündürücü. Türkiye’de birçok çalışan, fazla mesaiyi zaten hayatının olağan bir parçası olarak görüyor. Sabahın erken saatinde işe gidip, akşam geç saatlerde evine dönüyor. Bordrolarda her şey “usulüne uygun” görünse de, fiiliyatta haftada 60 saatin üzerinde çalışan binlerce kişi var. Ve bu insanların önemli bir kısmı, ne fazla mesai ücretini ne de bununla ilgili bir hak iddiasını dile getirebiliyor. Çünkü sistem, sessiz kalan işçiden memnun.

Oysa fazla mesai, sadece birkaç saat fazla çalışmak demek değildir. Bu, insanın sosyal hayatından, ailesinden, sağlığından çalınan zamandır. Fazla mesai, uzun süreli olduğunda artık “çalışma” değil, “yıpranmadır.” İnsan vücudu, ruhu ve zihni bu kadar uzun çalışma temposuna dayanmaz.

Bir işyerinde fazla mesai olağan hâle geldiyse, orada ücret politikası da, insan hakkı bilinci de zedelenmiştir. Çünkü adil ücret verilseydi, kimse günde 11 saat çalışmaya razı olmazdı. Bugün birçok çalışan “fazla mesaiye kaldım ama paramı alamadım” diyorsa, bu sadece bir iş hukuku meselesi değil, bir vicdan meselesidir.

Çalışma Bakanlığı’nın denetim mekanizması da burada büyük önem taşıyor. Bordrolara bakarak adalet sağlanmaz; fiili denetim gerekir. Gerçek denetim, işçinin o saatte gerçekten orada olup olmadığını, kart basışlarını, görev çizelgelerini ve dinlenme sürelerini inceleyerek yapılır.

Unutmayalım, fazla mesai sadece bir “ücret farkı” değildir; emeğin karşılığının ölçüsüdür. Ve emeğin değeri, yalnızca çalışılan saatle değil, o saatlerin nasıl değerlendirildiğiyle anlaşılır.

Bir ülkede fazla mesai yaygınsa, bu yüksek verimliliğin değil, düşük ücretlerin göstergesidir. Çünkü kimse keyfinden fazla çalışmaz; mecbur kaldığı için çalışır. İşte o mecburiyet, bir toplumun refah seviyesinin aynasıdır.

Sonuç olarak…

Fazla mesai, kâğıt üzerindeki saatlerin değil, insanın alın terinin adıdır. Ve alın terinin karşılığı ne bordrolarda ne yasada; vicdanlarda saklıdır. Adalet, bazen bir mahkeme kararında değil, bir işverenin dürüstlüğünde bulunur.

O yüzden mesele fazla çalışmak değil, hakkıyla çalışmak ve hakkını alabilmektir. Çünkü bir ülkede adalet, bir işçinin saat ücretinde gizlidir.