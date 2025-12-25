GSS'de borçlar silindi ama nasıl? 'Ölü' borca af, canlıya zam!

Ekonomik krizle boğuşan milyonlarca kişi için sağlık hizmetine erişim her geçen gün zorlaşırken, hükümetten "kaşıkla verip kepçeyle alan" bir hamle geldi. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silindi.

Ancak bu adım, sistemin yarattığı devasa borç sarmalını çözmekten uzak kalırken; yeni yılda yapılacak ödemelerdeki fahiş artış, "af" sevincini kursaklarda bıraktı.

ESKİ DEFTERLER KAPANDI AMA YA YENİSİ?

Yayımlanan kanunla birlikte Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici bir madde eklendi. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden öncesine ait olan ve bugüne kadar ödenmemiş GSS prim borçları, gecikme cezaları ve faizleriyle birlikte tamamen silindi.

Düzenlemenin gerekçesinde, ekonomik zorluklar nedeniyle borçlarını ödeyemeyenlerin yükünü hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak olduğu savunuldu. Ancak bu af, sadece tahsil edilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş, üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmiş "ölü alacakları" kapsıyor.

AF KAPSAMI SINIRLI KALDI

Piyasadaki gerçek tablo, iktidarın çizdiği pembe tablodan oldukça farklı:

Kimler Yararlanacak? Yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin bu aftan faydalanması bekleniyor.

Silinen Tutar: Toplamda 3 milyar 258 milyon liralık bir yükün kalkacağı tahmin ediliyor.

Gerçek Borçlu Sayısı: Halihazırda sistemde GSS borcu bulunan kişi sayısı yaklaşık 8 milyona ulaşmış durumda. Yani af, borçlu kitlenin sadece küçük bir kısmına nefes aldırıyor.

SAĞLIĞIN BEDELİ İKİYE KATLANDI: AYLIK 2 BİN LİRA

Hükümet bir yandan 2016 öncesi borçları silerken, diğer yandan güncel prim oranlarını sessiz sedasız ikiye katladı. Geçtiğimiz ay yapılan düzenlemeyle GSS prim oranı brüt asgari ücretin yüzde 3'ünden yüzde 6'sına çıkarıldı. Asgari ücret zammıyla birlikte, işsizlerin ve herhangi bir sigortası olmayanların sağlık hizmeti alabilmek için cebinden çıkacak tutar rekor kırdı.

Dönem Aylık GSS Prim Tutarı

Kasım 2025 Öncesi 780 TL

Kasım 2025 (Oran Artışı Sonrası) 1.560 TL

1 Ocak 2026 1.981 TL

HALK SAĞLIĞI İLE CÜZDANI ARASINDA SIKIŞTI

Özellikle gelir testine girmemiş veya gelir seviyesi düşük olduğu halde sistem tarafından "borçlu" çıkarılan milyonlarca kişi için durum giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Hali hazırda 2 milyonu aşkın kişi GSS primini kendi cebinden ödemeye çalışırken, aylık 2 bin liraya dayanan bu "zorunlu" ödeme, dar gelirliyi sağlığından vazgeçme noktasına getiriyor.

İktidarın 9 yıl öncesine ait borçları silmesi, bugün rekor seviyeye çıkan prim yükünün altında ezilen milyonların derdine derman olmaktan çok, tahsil edilemeyen rakamların kağıt üzerinden silinmesi olarak görünüyor.