2026 asgari ücreti sonrası tüm tablo değişti! İşte 2026'daki işsizlik maaşı GSS ve Bağ-Kur primleri

2026 yılı asgarî ücreti brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret, bir önceki yıla göre yüzde 27 arttı. Günlük brüt asgari ücret 1.101 lira, net günlük ücret ise 935,83 lira oldu.

Yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlikte prime esas kazanç sınırları ve buna bağlı ödemeler de yeniden hesaplandı. 2026 başından itibaren doğum ve askerlik borçlanması, işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta, Bağ-Kur primleri ve 65 yaş aylığı gibi kalemlerde artış var.

2026’da asgarî ücretin işverene maliyeti, sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için 39 bin 223 lira, sanayi sektörü dışındaki işyerleri için 40 bin 214 lira olacak.

Asgarî ücret desteği de artıyor. 2025’te aylık 1.000 lira olan destek, yüzde 27 artışla 2026’da aylık 1.270 lira olarak uygulanacak.

Prime esas kazanç alt sınırı günlük 1.101 lira, aylık 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Üst sınır ise günlük 9 bin 909 lira, aylık 297 bin 270 lira oldu.

İŞTE YENİ İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört ayda SGK’ya bildirilen prime esas kazancı üzerinden hesaplanıyor. Doğan’ın aktardığı hesaplamaya göre 2026’da en düşük işsizlik maaşı 13 bin 212 lira, en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 424 lira olacak.

GSS PRİMİ DE DEĞİŞTİ

Genel sağlık sigortasında, aynı hanede kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanlar gelir testine giriyor. Gelir düşük tescil edilirse GSS primini devlet karşılıyor.

2026’da geliri 11 bin liranın altında olanların primlerini devlet ödeyecek. Geliri asgarî ücretin üçte birinin üzerinde olanlar ise asgarî ücretin yüzde 6’sı üzerinden prim ödeyecek. Buna göre GSS primi 2026’da aylık 1.981 lira, yıllık 23 bin 772 lira olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA VE BAĞKUR PRİMİ DEĞİŞTİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta 2026 için en düşük aylık prim 10 bin 569 lira olarak hesaplandı. Daha yüksek prim ödemek isteyenler için aylık tutar 95 bin 126 liraya kadar çıkacak.

Bağ-Kur’luların ödeyeceği en düşük prim de 2026’da aylık 11 bin 477 lira olacak.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi ve geliri olmayanlara ödenen 65 yaş aylığı da arttı. Yeni yılda 65 yaş aylığı 6 bin 845 lira olarak ödenecek.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın köşe yazısında aktardığına göre; yeni asgari ücretle birlikte ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenen sigorta primleri de yükseldi.

Günlük prim 368 liraya çıktı. Ayda 30 gün çalışılması hâlinde aylık prim 11 bin 64 lira olacak.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINDA YENİ TUTARLAR

Asgarî ücret artışı, borçlanma tutarlarını da yukarı çekti. En düşük borçlanma tutarı doğum borçlanması için günlük 352 lira, aylık 10 bin 569 lira oldu. Askerlik borçlanmasında en düşük tutar günlük 495 lira, aylık 14 bin 863 lira olarak hesaplandı.

En yüksek borçlanma tutarları ise doğum borçlanmasında günlük 2 bin 642 lira, askerlik borçlanmasında günlük 3 bin 715 lira olarak verildi.

En düşük tutar üzerinden hesaplandığında bir çocuk için 720 gün doğum borçlanması 253 bin 440 liraya çıkıyor. İki çocuk için 1.440 gün üzerinden 506 bin 880 lira, üç çocuk için 2.160 gün üzerinden 760 bin 320 lira ödenecek.

Askerlik borçlanmasında da 12 ay için en düşük tutardan borçlanma 178 bin 200 lira, 18 ay için 267 bin 300 lira olarak aktarıldı.

BES DEĞİŞTİ

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) otomatik katılım kapsamındaki çalışanlardan prime esas kazanç üzerinden yüzde 3 kesinti yapılıyor. Yeni yılda çalışanların maaşından aylık 990 lira kesilecek.