Altın ve boksit madenleri, elektrik, kahveci… Yeni bir el koyma mı geliyor?

Son bir ayda üst üste şirket operasyonları yapılıyor. Savunma sanayi, medya derken iş borsaya da sıçradı. Suçlamalar ciddi: Casusluk, suç örgütü, kara para ve manipülasyon. Savunma sanayi ve medyadaki operasyon şirketlere el koymayla sonuçlandı.

Peki borsaya açık Investco Holding merkezli operasyon da neler oluyor?

Önceki gün yapılan operasyonda aralarında piyasanın tanıdığı yatırım uzmanlarının, finansçıların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Burada asıl önemli Investco Holding’in büyük pay sahipleri ve yöneticileri. Holdingin yönetim kurulu başkanı Reha Çırak, yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Necip Uludağ ve yönetim kurulu üyeleri Ömer Özbay ile İhsan Uzel gözaltında. Olayın merkezindeki isim ise holdingin büyük hissesine sahip Nihat Özçelik. Yılların manipülatörü. Pek çok kez gözaltına alındı, yargılandı. Borsa dünyasında meşhur birisi.

Kısaca görünüşte yeni bir borsa manipülasyonu vakası ile karşı karşıyayız.

Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında bir konu daha dikkat çekiyor: Kara para aklama.

Bu suçlama meseleyi manipülasyonun ötesine taşıyabilir.

İşte burada “Acaba TMSF devreye girer mi?” sorusu gündeme geliyor. Eğer el koyma ihtimali varsa o zaman bu holding ne iş yapar, hangi varlıklara sahip, bir bakmak lazım.

Investco Holding, 2011 yılında kuruldu. Yüzde 19.2’si halka açık. Kalanı gözaltına alınan isimlere ait. Holdingin çatısı altında çok fazla sayıda şirket, iştirak bulunuyor. Tamamına sahip olduğu ana şirketler Pan Teknoloji, Rem Girişim Sermayesi ile Londra’da kurulu Investat Holding Limited ve ABD’de kurulu olan Investat US. Ama asıl önemli olan yüzde yüzde 63.37 hissesine sahip olunan Verusa Holding.

(Gözaltına alınanlardan birisi Erdoğan’ın danışmanlığını yapmış Ömer Özbay)

ÜNSAL BAN’DAN ERDOĞAN’IN DANIŞMANINA…

2006’da kurulan Verusa Holding, özellikle 2010’lardan sonra muazzam bir hızda büyüdü, neredeyse girmediği alan kalmadı. Elektrik, maden, çelik, kimya, teknoloji, gıda alanlarında çok sayıda şirket ve iştirak bulunuyor. Verusa büyürken siyasi ilişkileri dikkat çekmişti.

‘Bir Liderin Doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan’ kitabının yazarı ve 2011-2017 arasında Erdoğan’ın danışmanı olan, şu an gözaltında bulunan Ömer Özbay, Verusa’nın CEO’luğunu yürütmüştü. Bu isim 2003-2011 arasında da İMKB Başkan danışmanıydı. Versusa’nın yöneticileri arasında Ünsal Ban da vardı. 2014’te kamuda görev aldığı için ayrılmıştı. THK Üniversitesi rektörlüğü yapan Ban’ı kamuoyu AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ile olaylı boşanmasından, borsa manipülasyonlarından da tanıyor.

Kısaca Verusa’nın yükselişi de iktidara yakın isimlerle içli dışlı gelişen, tanıdık bir hikaye…

Verusa Holding genel olarak bir borsadaki işlemleri ile gündemde olsa da pek bilinmeyen, önemli varlıklara sahip.

Nedir bunlar?

Türkiye’nin boksit madenlerinin neredeyse tamamı Verusa’ya ait. Ona bağlı Standard Boksit İşletmeleri AŞ.’nin elinde Adana, Antalya, Muğla, Karaman, Kahramanmaraş, Konya, Eskişehir ve Gaziantep’taki 22 boksit maden sahası var. Ayrıca Sivas, Erzincan ve Tokat’ta demir madenleri bulunuyor. Boksit maden sahaları var. Boksit, alüminyum üretiminde yüzde 99 kullanılan hammadde.

Sadece boksit değil, Verusa’nın altın madenleri de epey fazla. Holdinge bağlı Galata Altın’ın Tokat’ta 2, Balıkesir’de 3, Kütahya’da 2, Çankırı’da 2, Ankara’da 3, Bayburt, Amasya ve Manisa’da da 1’er altın madenine sahip.

Çelik sektöründe ise Aldem Çelik’in yüzde 40’ı Verusa’nın. 2984’te kurulan şirket Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehirler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi büyük altyapı projelerinde yer aldı. Denizli’de 1973’te kurulmuş Acıselsan Acıpayam Slüloz AŞ. de yine önemli şirketlerden. Verusa bunun yüzde 50.73’üne sahip.

Elektrikte ise yüzde 49 hissesi kendisine ait Pamukova Elektrik Üretim AŞ. bulunuyor. Şirketin portföyünde Adıyaman ve Erzurum’da 2 adet HES ile 4 adet GES var. 5 yazılım şirketinin yanında 2005’te kurulan Kahve Diyarı adlı zincir kahvecinin de yüzde 50’si Verusa’da.

Yani son borsa operasyonu kara para aklama çerçevesinde genişlerse, yeni bir el koyma dalgası da başlayabilir.