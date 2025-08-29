Bahadır Özgür

Bahadır Özgür

Aktaş serbest, Özer niye tutuklu? İşte skandalın kanıtı 3 rapor

Yayınlanma:

Esenyurt’un görevden alınan seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer’in tutukluluğunda büyük bir skandal yaşanıyor. Adının önünde ‘Cumhuriyet’ yazan savcıları, devletin müfettişlerinin ve uzmanlarının ayrı ayrı hazırladığı 3 resmi rapora değil de bir suç örgütü liderinin anlattıklarına itibar ediyorlar.

Prof. Özer’in tutukluluğu 300 günü aştı. Hakkında iki suçlama var. İlki; ‘terör örgütüne üye olmak.’ Belediyeye kayyumun sebebi de buydu zaten. 14 Temmuz’da yapılan duruşmada ‘terör örgütü üyeliği’ ithamından dolayı Özer, adli kontrolle tahliye edildi. İkinci suçlama ise Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğindeki suç örgütünün faaliyetleri ile ilgili dosya kapsamında, ‘ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak.’ Mahkeme bu ithamdan dolayı tutukluluğun devamına karar verdi.

Peki Özer’in hala tutuklu olmasının dayanağı nedir?

İŞTE O 3 RAPOR

İşte skandal da burada. Çünkü savcıların önünde aslında Özer’in ihalelerde sorumluluğu olmadığını açıkça anlatan 3 resmi rapor var. Ama şu sıralar koruma ordusuyla elini kolunu sallayarak gezen, TV’lere çıkıp röportajlar veren suç örgütü lideri Aktaş’ın iddiaları daha ‘muteber’ sayılıyor.

ahmet-ozer-dosya.png

Raporların ilki, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü’nün 2 Aralık 2024 tarihli ‘Tevdi Raporu.’ Rapor, Aktaş’ın şirketine verilen ihaleyle ilgili. Raporda çok net biçimde Ahmet Özer’in söz konusu ihale ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmadığı vurgulanıyor.

İkinci rapor, bir Sayıştay uzman denetçisi ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü’nün imzasının bulunduğu bilirkişi raporu. Özer’in adının bile geçmediği raporda, belediye başkanının yetki devrinden dolayı hukuki sorumluluğunun olamayacağına ilişkin kanun maddesine atıf yapılıyor. Yani bu raporda da Özer’e bir itham yok.

Üçüncüsü yine bir bilirkişi raporu. Raporu yazan kişi tanıdık. Ekrem İmamoğlu’nun basın açıklaması ile kamuoyuna açıkladığı S.B. adlı kamu ihale uzmanı olan bilirkişi bu. Onun kaleme aldığı raporda da Özer’in “ihaleye fesat karıştırma” konusunda sorumluluğu olmadığı vurgulanıyor. Sadece kanunda belirtildiği üzere, belediyede en üst amir olmasından dolayı “görevi ihmal” yönünden bir sorumluluğu olduğu ifade ediliyor.

Bu raporlarda soruşturmada suç örgütü lideri olarak itham edilen Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve akrabaları şüpheli durumunda. Yani bilirkişiler Aktaş ailesinin ve şirketlerinin şüpheli olduğunu, Özer’in ise sorumluluğu olmadığını söylerken, savcı Aktaş’ı bırakıp Özer’i tutukluyor.

Üstelik Ahmet Özer’in suçlandığı ‘fesatın’ konusu olan ihale, Özer zamanında tamamlanmadı bile. O tutuklandıktan sonra belediye yönetimine atanan kayyum ihaleyi onayladı ve Aktaş’ın şirketine ödeme yaptı.

Bir savcı, devletin kurumlarının ve yargının görevlendirdiği müfettişler ile uzmanlar yerine bizzat kendisinin örgüt lideri diye suçladığı birisinin anlatımlarına itibar etmesinden adalet nasıl çıkar?


