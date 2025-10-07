Uğur Ergan

AKP’ye göre fotoğraftaki en hevesli

Yayınlanma:

TBMM’nin açılışında gündeme oturan tartışmalı fotoğrafın üzerinden yarın itibariyle bir hafta geçmiş olacak.

Mermerli Salon’da çay partisi olarak lanse edilen fotoğraf tezgahını doğrudan Saray mı hazırladı, yoksa fikir İletişim Başkanlığı’nın başına yeni geçen Burhanettin Duran’dan mı çıktı, ya da TBMM Başkanı Numan Kurtuluş’un düşüncesi miydi, yahut üçlü ortak çalışmanın ürünü müydü?

Bunların hiçbirinin önemi yok.

Önemli olan o parti tabanlarının bu fotoğrafa verdikleri tepki.

İlk 24 hatta 48 saat içinde AKP kurmayları ve giden talimatlar sonrası iktidar medyası, CHP’yi yoğun bir bombardımana tuttular.

Neymiş efendim, o fotoğraf millet iradesinin çok güzel yansımasıymış; CHP’nin millet iradesinden kaçtığının kanıtıymış; millet kendi iradesine saygı göstermeyene gereken yanıtı verecekmiş vs.

Bak sen hele…

Siyasi talimatlı yargı eliyle CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarla 7 milyona yakın seçmen iradesi, başta Silivri olmak üzere ülkenin değişik cezaevlerinde aylardır tutuklu olacak.

Millet kendi iradesine yapılan bu siyasi darbeyi görmeyecek ama bu gelişmelere yol verdiği için Erdoğan’ı protesto etmek amacıyla TBMM’nin açılışına ve resepsiyona katılmayan CHP’den ise hesap soracak.

Kitabın ortasından girerek hemen söyleyelim.

Millet yeni anayasa, yeniden adaylık ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olabilmeyi garanti altına almak için ana muhalefetsiz bir uzlaşma zemini arayan Erdoğan için hazırlanmış bu fotoğraf tezgahını yemedi.

Fotoğraf sonrası DEM yönetiminin özeleştiri kokan açıklamalarından daha çok tabandan ve parti içinde saha çalışması yapan kesimden gelen yüksek volümlü tepkiler, AKP’den kopmuş DEVA ve Gelecek Partisi yönetimlerinin yanı sıra İyi Parti ve Saadet Partisi’nin de tabanlarından gelen eleştiriler üzerine izahat yapmak zorunda kalmaları, söz konusu tezgahın tutmadığının somut göstergeleri.

Dikkat edilirse diğer partilerin izahat içerikli açıklamalarından sonra hem AKP’nin, hem de yandaşların CHP’yi hedef alan söylemlerinin dozu düştü.

AKP ve yandaşların tuhaf, tepeden bir bakış açışı var ve bundan bir türlü kurtulamıyorlar.

Onlara göre Türkiye’de muhafazakar hayat anlayışını tercih etmiş insanlar, siyasette biat kültürüyle yoğrulmuşlardır ve Erdoğan ne yaparsa onaylarlar.

Muhafazakar kesime demokrat olmayı bir türlü yakıştıramıyorlar.

Oysa neredeyse her gün yayınlanan kamouyu yoklamaları ve son fotoğraf olayına gelen tepkiler, bunun hiç de öyle olmadığını gözler önüne seriyor.

Fotoğraf meselesinde CHP lideri Özgür Özel’in diğer partilerin tabanlarına yönelik kırıcı bir söylem ve tutumdan kaçındığını da özellikle hatırlatmamız gerekir.

Bu doğru bir tutum. Erdoğan nasıl ki, kendisinin yeniden aday olabilmesi ve sonrası için yüzde 51 hesabı yapıyorsa, aynı hesabı CHP de yapmak zorunda.

Yazıyı fotoğrafla ilgili AKP çıkışlı bir kulisi aktararak bitireyim:

“Gazze’ye çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım” diyerek hamaset yapan var ya, fotoğrafta pek neşeli şekilde koltuğun hemen yanında oturan.

Bir işaret gelse, partiyi lağvedip çıplak ayakla koşa koşa AKP’ye giderse, kimse şaşırmasın.

Daha önce haber gönderdi kabul görmedi, bu sefer belli olmaz.

AKP'ye göre fotoğraftaki en hevesli
