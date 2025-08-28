419 kişi usulsüz denklik belgesiyle üniversiteli yapıldı

Geçenlerde, milyonlarca öğrencinin üniversiteye girme hakkını gasp eden denklik belgesi şebekesinden söz etmiştim.

Bu şebeke 10.000-15.000 dolar karşılığında, yurt dışında liseyi bitirmiş gibi gösterdiği kişilere Yurtdışı Eğitim Denklik Belgesi alıyor ve onları yabancı öğrencilere tanınan kontenjandan Türkiye’deki özel üniversitelerin hukuk, eczacılık ve tıp bölümlerine yerleştiriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024’te hazırlanan iddianameye göre emekli emniyet müdürü Bekir T., akademisyen Erdal Ş., ve Harun K.’nin sahibi olduğu şirketler Talim Terbiye Kurulu, Ankara ve Çankaya milli eğitim müdürlükleri üzerinden 39 kişiyi üniversiteli yaptı.

İlk ihbar 2019’da

Bu skandalı duyurduktan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı şebeke hakkında yazılan iki iddianameye ulaştım.

Gördüm ki…

İhbar 2019’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne geliyor.

Ne hikmetse iki yıl işlem yapılmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021’de müfettiş görevlendiriyor.

Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa

Müfettişler raporda şu tespitlere yer veriyor:

-Bursa, Şanlıurfa ve Gaziantep’teki 450 öğrenciden 419’unun denklik belgesi mevzuata aykırı.

-Bunlardan 208’i Bursa il ve Nilüfer ilçe milli eğitim müdürlüklerinden belge almış.

-201’i Bursa’da yaşamadığı halde bu şehirde başvuru yapmış.

-27’si aynı ikameti adres göstermiş.

Evrakların asılları yok

-Öğrenciler hem Türkiye’deki bir liseden mezun olmuş hem de Rusya, Ukrayna, Belarus, Makedonya, Moldova ve Sırbistan’daki bir liseden diploma almış. Fakat Türkiye’deki mezuniyetlerini, denklik belgesi başvurusunda beyan etmemişler.

-Yurt dışında eğitim aldıklarına dair evrakların orijinalleri yok.

-Öğrenciler yurt dışına ya hiç çıkmamış ya da giriş-çıkış tarihleri eğitim süresiyle uyuşmuyor.

-Bazılarının giriş çıkış belgeleri tamamen sahte.

-Liseyi yurt dışında tamamlamış gibi belge sundukları, gerçeğe aykırı beyanda bulunup denklik başvurusunda bulundukları, belgelerin usule ve kanuna aykırı olduğu ve iptal edildiği ifade ediliyor.

210 öğrenciye dava

Bakanlık rapor üzerine suç duyurusunda bulundu.

Bursa’da şebekeye 2022’de operasyon yapıldı.

Bekir T., Erdal Ş. ve Harun K. ile rüşvetle denklik belgesi verdikleri iddia edilen Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü Yüksek Öğretim Yurtdışı Eğitim ve Denklik Bölümü şefi Mustafa E. ve memur Emrah Ü.’nün aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Bu kişilere rüşvet ve resmi belgede sahtecilikten dava açıldı. 210 öğrenciye de resmi belgede sahtecilik suçundan iddianame düzenlendi.

Sevap diyeymiş!

İddianameye göre Emrah Ü, 208 işlemden 174’üne imza atmış.

Aracı şirket sahiplerinden 32.200 TL rüşvet almış.

İfadesinde, işlemleri Mustafa E.’nin talimatı ile hızlandırdığını ve bir çıkarının olmadığını ileri sürüyor. Hesabındaki paraların ‘sevap kazanmak için’ ya da ‘evlilik hediyesi’ diye gönderildiğini iddia ediyor.

Emrah Ü.’ye para yollayan Erdal Ş., rüşvet iddiasını reddediyor.

Yetiştirme yurdunda büyüdüğü için Emrah Ü.’ye özel ilgisinin olduğunu, bu nedenle para gönderdiğini öne sürüyor.

“Yetiştirme yurdunda kalanlara yardım olsun diye gönderilmiş paralar olduğunu” savunuyor.

Parayı bastır, üniversiteli ol

Usulsüz şekilde denklik belgesi alarak, üniversiteli olan kişiler ise bu işlem için para verdiklerini itiraf ediyor.

Abdülkadir C.

Sırbistan’da liseden mezun olmuş görünüyor.

Mezuniyet evrakını Sırbistan’a gitmeden İbrahim Ö.’den satın almış.

Bankadan 6.000 dolar göndermiş, elden 3.000 dolar ve 46.000 TL’lik çek vermiş.

Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümüne kaydedilmiş.

“Hepsini Urfalı İbrahim yaptı” diyor.

Ahmet Ü.

Rusya’da liseyi bitirmiş görünüyor.

Ancak o tarihlerde yurt dışına hiç çıkmamış.

O da yurt dışında eğitim görmediğini itiraf ediyor.

Çevresinde, hukuk fakültesine sınavsız kayıt yapılıyor diye haber duyduğunu, Cihan D. adlı kişiye 20.000 TL ödediğini ve üniversiteye kaydolduğunu anlatıyor.

Baran T.

Üniversite sınavında iyi puan alamayınca Gürkan P. adlı kişiyi aradığını, onun da kendisini Mehmet T.’ye yönlendirdiğini ifade ediyor. Mehmet T.’nin “Hangi bölümde okumak istiyorsun?” diye sorduğunu, “İnşaat Mühendisliği” diye karşılık verince 8.000 dolar istediğini anlatıyor.

Pelin D.

Bekir T.’nin “Farklı ülkelerden denklik alabilirsin. Pandemiden dolayı o ülkeye gitmeye gerek yok” dediğini, karşılığında 200.000 TL istediğini vurguluyor. Moskova’da liseye kaydedildiğini, derslere online olarak katılmadığını, hepsinden muaf sayıldığını anlatıyor. Denklik başvurusu ve üniversite kaydının Bekir T. tarafından yapıldığını vurguluyor.

‘Muhalefete geçtim diye kumpas kurdular’

Bekir T., suçlamaları reddediyor.

Denklik belgesinin değil, mezuniyet evrakının sahte olabileceğini söylüyor. “Ben evrak üretmedim, basmadım, satmadım, yalnızca denklik başvurusunda bulundum” diyor.

Eski yönetmeliğe göre öğrencilerin uzaktan ve online eğitimle yurt dışında lise okuyup yurtdışı öğrenci kontenjanından yararlanabileceğini söylüyor.

Bekir T., şöyle diyor:

“Zaten 2020-2021 yılları arasında pandemi vardı. Ayrıca lisede devam zorunluluğu yoktur. İnternetten dersleri takip edebilirsiniz.”

Kimi öğrencilerin üç günde lise diploması aldıkları yönündeki açıklamalarına “Rusya’da lise iki yıl. Diplomaya başvurduğunuzda bir farklı ders çıkıyor” şeklinde yanıt veriyor.

Hiçbir öğrencinin mağdur olmadığını, çünkü yüzde 10’luk bu kontenjanın yurt dışındaki öğrencilere ayrıldığını söylüyor.

Bekir T., AK Parti’den İyi Parti’ye geçtiği için eski meslektaşları tarafından kendisine kumpas kurulduğunu savunuyor.

Bu arada, Ankara ve Bursa’daki yargılamalar Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. Bu dava halen devam ediyor.