Yurt dışına taşınan ünlüler kervanına Aslı Enver de katıldı

Kavak Yelleri dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve ardından birçok yapımda rol alan 42 yaşındaki Aslı Enver, 2015 yılında Birkan Sokullu ile evliliğini sonlandırmış, 12 Kasım 2022’de ise iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti.

ÜÇ YIL ÖNCE SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Berkin Gökbudak, Prag’a taşınma kararını duyurduğu paylaşımında, yaklaşık üç yıl önce Aslı Enver ile birlikte şehri ziyaret ettikleri sırada kurduğu bir cümleyi hatırlattı.

O dönemde herhangi bir planlarının veya somut bir fırsatın bulunmadığını belirten Gökbudak, şu ifadeleri kullandı:

“Üç yıl önce eşimle Prag’ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkânsız gibi gelen bir cümle kurmuştum: ‘Bir gün burası evimiz olabilir.’ O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu. Sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı. Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü.”

Yeni işi nedeniyle ailesiyle birlikte Prag’a taşınacağını açıklayan Gökbudak, bir dönem yalnızca hayalini kurduğu şehirde artık yeni bir hayat kurmaya hazırlanıyor.

YURT DIŞINA TAŞINAN ÜNLÜLER

Müge Boz – Caner Erdeniz

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz’in, kızları Vina’nın eğitimi nedeniyle Londra’ya taşındığı iddia edildi. Çiftin bir süredir ailece İngiltere’de yaşadığı konuşuluyor.

Bergüzar Korel – Halit Ergenç

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocukları Ali, Han ve Leyla ile birlikte İngiltere’ye yerleşti. Ailenin yaşamını Londra’da sürdürdüğü, İstanbul’daki evlerini ise koruduğu biliniyor.

Tolga Karel – ABD

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle tanınan Tolga Karel, ABD’ye yerleşerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Burada evlenen ve dört çocuk babası olan Karel, ABD’de tır işletmeciliği yapıyor.

Aysun Kayacı – İngiltere

2012 yılında yatırım danışmanı Efe Kapancı ile evlendikten sonra Londra’ya yerleşen eski model Aysun Kayacı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Kayacı’nın yaşamını İngiltere’de sürdürdüğü biliniyor.