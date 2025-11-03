Yoğun bakımdaki Fatih Ürek'in son durumunu açıkladı

Yaklaşık iki hafta önce evinde kalp krizi geçiren 59 yaşındaki ünlü sanatçı Fatih Ürek, hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Ürek'in sağlık durumuyla ilgili avukatı Volkan Alkılıç'tan açıklama geldi.

"SAĞLIK MÜCADELESİNE DEVAM ETMEKTEDİR"

Alkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır.

"SIRF REYTİNG VE TIKLANMA TÜCCARLIĞI ADINA..."

Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur.

Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir.