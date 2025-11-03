Demet Akalın iki ismi de reddetti: Umrumda değil!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek’i hastanede ziyaret etmiş ve çıkışta yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Akalın, "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" diyerek duygusal bir mesaj vermişti.

Akalın, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Bir kişiyle daha barışmak istiyorum. Onu da siz bulun" dedi.

"İKİSİ DE UMRUMDA DEĞİL"

Bu sözlerin ardından sosyal medyada birçok ismin bu kişi olabileceği yönünde teori üretildi. Bu isimler arasında Hadise ve Zuhal Topal da vardı. Ancak Akalın, son yaptığı açıklamayla bu teorilere noktayı koydu.

Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin "Demet Akalın'ın umrunda değildir Hadise. Barışmak istediği Zuhal Topal bence." yorumuna, "Yok ikisi de umrumda değil." diyerek yanıt verdi.