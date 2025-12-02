Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den iyi haber

Yayınlanma:
İç kanama geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilen ünlü oyuncu Murat Cemcir'den iyi haber geldi.

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den hayranlarını üzen bir haber gelmişti.

Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan Cemcir'in iç kanama geçirdiği tespit edilmiş, oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtilmişti.

Dün hastaneden yapılan açıklamada, "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verilmişti.

"DOKTORLAR AZ DAHA BAĞIRSAKLARINI ALACAKLARMIŞ"

Bugün ise ünlü oyuncudan iyi haber geldi. Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Cemcir'in yoğun bakımdan çıktığını açıkladı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında konuşan Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış, ama gerek kalmıyor. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar. Dün akşam kendine geliyor, şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

