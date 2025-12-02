'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den hayranlarını üzen bir haber gelmişti.

Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan Cemcir'in iç kanama geçirdiği tespit edilmiş, oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtilmişti.

Dün hastaneden yapılan açıklamada, "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verilmişti.

25 yaşındaki fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"DOKTORLAR AZ DAHA BAĞIRSAKLARINI ALACAKLARMIŞ"

Bugün ise ünlü oyuncudan iyi haber geldi. Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Cemcir'in yoğun bakımdan çıktığını açıkladı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında konuşan Erken, şu ifadeleri kullandı: