Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında? Ne zaman evlendi? Neden gündem oldu?

Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında? Ne zaman evlendi? Neden gündem oldu?
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şoke etti. Asyalı, yakın zaman önce hayatını birleştirdiği iş insanı Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü iddia etti. Kullanıcılar, Yıldız Asyalı'nın kim olduğunu merak etmeye başladı. Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında, evli mi ve neden gündem oldu gibi sorular merak konusu oldu. İşte detaylar...

Yıldız Asyalı hayatlarımıza, 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle girdi. Asyalı, aynı zamanda 'Eyvah Babam' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de biliniyor.

Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildimYıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildim

Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 yılında dünyaya geldi. Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliği ile de tanınan Asyalı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur.

Yıldız Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.

Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

YILDIZ ASYALI'NIN ÖZEL HAYATI

23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlendi. Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandılar. Asyalı, 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi ve o sene boşandı. Asyalı üçüncü evliliğini ise 2025 yılının Mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile yaptı.

ŞİDDET İDDİASI

Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı fotoğlarla eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Asyalı'nın paylaştığı fotoğraflarda yüzünde ve vücudunda morluklar olduğu görülüyor.

yeni-proje-28.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Magazin
Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildim
Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildim
Fenomen Özlem Öz'den çalışanlarına rest! "Çalışmak istemeyen evi terk edebilir"
Fenomen Özlem Öz'den çalışanlarına rest! "Çalışmak istemeyen evi terk edebilir"
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Rolünü başkası kaptı!
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Rolünü başkası kaptı!