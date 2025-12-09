Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında? Ne zaman evlendi? Neden gündem oldu?

Yıldız Asyalı hayatlarımıza, 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle girdi. Asyalı, aynı zamanda 'Eyvah Babam' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de biliniyor.

Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildim

Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 yılında dünyaya geldi. Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliği ile de tanınan Asyalı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur.

Yıldız Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.

Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

YILDIZ ASYALI'NIN ÖZEL HAYATI

23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlendi. Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandılar. Asyalı, 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi ve o sene boşandı. Asyalı üçüncü evliliğini ise 2025 yılının Mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile yaptı.

ŞİDDET İDDİASI

Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı fotoğlarla eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Asyalı'nın paylaştığı fotoğraflarda yüzünde ve vücudunda morluklar olduğu görülüyor.