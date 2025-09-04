Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan tek celsede boşandı

Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu.

Yasemin Özilhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim.

Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.