Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan tek celsede boşandı

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan tek celsede boşandı
Yayınlanma:
Yasemin Özilhan ile 14 yıllık eşi İzzet Özilhan tek celsede boşandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yasemin Özilhan, "ihanet" iddialarına da yanıt verdi.

Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu.

yasemin-ozilhan-izzet-ozilhan.webp

İHANET VE ALDATMA İDDİALARINA YANIT

Yasemin Özilhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim.

Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

yasemin-ozilhan-aciklama.png

Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Magazin
Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!
Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!
Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!
Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!