Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!

Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!
Yayınlanma:
Beyninde kitle tespit edilen şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarına müjde verdi.

Geçtiğimiz günlerde doktor kontrolü sırasında beyninde kitle tespit edildiğini duyuran şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lara, kitlenin iyi huylu çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR’a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim."

arkici-lara.webp

Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!

"ARTIK HİÇBİR ENGEL OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Tedavisinin devam ettiğini belirten şarkıcı, doktorunun onayıyla yeniden sahnelere dönebileceğini de söyledi:

"Sanatçılar sevenleriyle buluşmadan eksik kalır. Doktorum artık hiçbir engel olmadığını söyledi. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Magazin
Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!
Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!
Nihal Candan’ın babası kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu
Nihal Candan’ın babası kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu