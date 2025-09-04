Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!
Geçtiğimiz günlerde doktor kontrolü sırasında beyninde kitle tespit edildiğini duyuran şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından hayranlarına müjdeli haberi verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lara, kitlenin iyi huylu çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR’a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim."
Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!
"ARTIK HİÇBİR ENGEL OLMADIĞINI SÖYLEDİ"
Tedavisinin devam ettiğini belirten şarkıcı, doktorunun onayıyla yeniden sahnelere dönebileceğini de söyledi:
"Sanatçılar sevenleriyle buluşmadan eksik kalır. Doktorum artık hiçbir engel olmadığını söyledi. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."