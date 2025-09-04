Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcıdan haber geldi!

Geçtiğimiz günlerde doktor kontrolü sırasında beyninde kitle tespit edildiğini duyuran şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lara, kitlenin iyi huylu çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR’a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim."