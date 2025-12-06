Yasak aşk yaşadığı Türk işadamını karısına şikayet eden Rus oyuncuya dava açıldı

Yasak aşk yaşadığı Türk işadamını karısına şikayet eden Rus oyuncuya dava açıldı
Yayınlanma:
Türkiye'de oyunculuk ve tercamanlık yapan Rus Karina Khuramshina, evli iş adamı ile yasak aşk yaşadı. Sonra kendisine para vermeyince kızdı ve mesajları karısına gönderdi. Rus kadın hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Türkiye'de oyunculuk ve tercümanlık yapan Kazakistan asıllı Rus Karina Karina Khuramshina, geçen yıllarda görevli olduğu bir tekstil fuarında iş adamı H.Y. ile tanıştı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Khuramshina evli iş adamı ile yasak aşk yaşamaya başladı. Ancak aşk mahkemede sonuçlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, oyuncunun para ve lüks eşya talepleri nedeniyle aralarında gerilim başladı.

H.Y., oyuncunun taleplerini karşılamayınca tehdit edildiğini ve aralarındaki özel konuşmaların, oyuncu tarafından kendi eşine ifşa edildiğini öne sürdü. Khuramshina'nın hesabına yatan 20 bin lira da mahkemede tartışma konusu oldu.

"O BENİ RAHATSIZ ETTİ"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren Karina Khuramshina, hakkındaki şantaj ve tehdit iddialarını kesin bir dille reddederek şunları söyledi:

"Kendisiyle görüşmeyi kestim ama o beni rahatsız etmeye devam etti. Ben de bu durumdan bunalıp eşine mesaj attım. Beni sürekli 'Bursa'nın güçlü ailelerindeyiz' diyerek tehdit ediyordu. Amacım kesinlikle şantaj değildi. H.Y. benimle görüşmeye devam etmek için 5 bin TL tercümanlık ücreti teklif etti. Ancak kabul etmedim."

İş adamı H.Y.'nin avukatı ise, "Müvekkilimin eşine atılan mesajlar ve ifşa edilen haberleşme, müvekkilimizi ve ailesini mağdur etmiştir" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık oyuncu ve vekili ise beraat talebini yineleyerek, müvekkillerinin sadece tacizden kurtulmaya çalıştığını, bu nedenle o mesajları H.Y.'nin eşine attığını öne sürdü. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

