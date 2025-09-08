Konserdeki yasak aşk skandalı boşanmayla sonuçlandı!

Yayınlanma:
Coldplay konserinde CEO Andy Byron ile görüntülenen Kristin Cabot, skandal sonrası eşine boşanma davası açtı.

Temmuz ayında Boston’daki Coldplay konserinde, aynı şirkette çalışan CEO Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’un yasak aşkı ifşa olmuştu.

Skandalın ardından teknoloji şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron istifa ederken, insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’un da bir süre sonra görevinden ayrıldığı açıklanmıştı.

coldplay-yasak-ask.webp

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Skandalın ardından Kristin Cabot’un, 2023’ten bu yana evli olduğu Andrew Cabot’a boşanma davası açtığı öğrenildi. 13 Ağustos’ta New Hampshire’daki mahkemeye dilekçe veren Kristin Cabot, boşanma sürecini başlattı.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından büyük yankı uyandıran olay, Cabot çiftinin evliliğinde bardağı taşıran son damla oldu. Mirror Gazetesi’ne konuşan bir kaynak, çiftin birkaç aydır evlilik sorunları yaşadığını ve ayrılmayı düşündüklerini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

