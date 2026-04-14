Uyuşturucu testi negatif çıkan Büşra Pekin'den açıklama

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında testleri negatif çıkan oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pekin, "Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ve kan ile saç örnekleri alınan oyuncu Büşra Pekin'in test sonuçları negatif çıktı. Pekin, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak sürece dair duygularını paylaştı.

İDDİALAR TEST SONUÇLARIYLA ÇÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, aralarında Büşra Pekin’in de bulunduğu 8 kişiden biyolojik örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan resmi raporda; Elif Büşra Pekin ile birlikte Sinem Özenç Ünsal, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel) ve Ender Eroğlu'nun test sonuçlarının negatif olduğu ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı kesinleşti.

DEVLETİN ŞEFFAF YAKLAŞIMINA TEŞEKKÜR

Sonuçların netleşmesinin ardından bir mesaj yayımlayan Pekin, hakkında çıkan asılsız iddiaların negatif çıkan testlerle birlikte son bulduğunu vurguladı. Oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda çıkan iddialarla ilgili yapılan tüm testler negatif sonuçlanmıştır. Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ederim. Devletimizin şeffaf ve titiz yaklaşımı için de ayrıca minnettarım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

