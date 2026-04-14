Uyuşturucu testi negatif çıkan Büşra Pekin'den açıklama
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ve kan ile saç örnekleri alınan oyuncu Büşra Pekin'in test sonuçları negatif çıktı. Pekin, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak sürece dair duygularını paylaştı.
İDDİALAR TEST SONUÇLARIYLA ÇÜRÜTÜLDÜ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, aralarında Büşra Pekin’in de bulunduğu 8 kişiden biyolojik örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan resmi raporda; Elif Büşra Pekin ile birlikte Sinem Özenç Ünsal, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel) ve Ender Eroğlu'nun test sonuçlarının negatif olduğu ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı kesinleşti.
Uyuşturucu soruşturması sektörü sarstı! Yapımcılardan oyunculara “test” önlemi
DEVLETİN ŞEFFAF YAKLAŞIMINA TEŞEKKÜR
Sonuçların netleşmesinin ardından bir mesaj yayımlayan Pekin, hakkında çıkan asılsız iddiaların negatif çıkan testlerle birlikte son bulduğunu vurguladı. Oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hakkımda çıkan iddialarla ilgili yapılan tüm testler negatif sonuçlanmıştır. Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ederim. Devletimizin şeffaf ve titiz yaklaşımı için de ayrıca minnettarım."