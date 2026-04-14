Uyuşturucu soruşturması sektörü sarstı! Yapımcılardan oyunculara “test” önlemi

Türkiye’de, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasına dahil edilen kişilerin sayısının gitgide artması, sanat camiasında endişeli bir bekleyişe neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda ünlü, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmış, bazı isimlerin ise test sonucu pozitif çıkmıştı.

Test sonuçları negatif çıkan isimler de dahil olmak üzere gözaltına alınan ünlüler kamuoyu nezdinde ciddi bir itibar kaybı yaşarken daha önce test sonuçları pozitif çıkan oyunculardan İsmail Hacıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldıkları dizilerden çıkarılmış olması ise soruşturmaya dahil edilen yeni isimlerin mevcut işlerindeki akıbetlerine ilişkin de soru işaretleri yarattı.

“YAPIMCILAR OYUNCULARA UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRMAYI PLANLIYOR”

DW Türkçe’den Cengiz Özbek’in haberine göre, konuya ilişkin konuşan bir tiyatro ve dizi oyuncusu, "Yapımcıların projelerden önce oyunculara uyuşturucu testi yaptırmayı düşündüğü konuşuluyor. Birkaç günlük gözaltının bile setlerde aksamaya ve dolayısıyla ekonomik kayba sebep olduğunu görüyorlar. Testi pozitif çıkan oyuncular hakkında alınan kararlar da ortada. Böyle bir duruma düşmemek için kendileri test yaptırmayı planlıyormuş" ifadelerine yer verdi.

“OYUNCULUK MESLEĞİNİ KARALAMAK BU”

Başka bir kadın oyuncu ise, konuya ilişkin "Çarkın içinde olan yani şu anda dizi setlerindeki oyuncular mercek altında. Dolayısıyla orada daha yoğunlukla çalışan oyuncular için bir korkudan bahsedebiliriz ama genel itibarıyla tüm oyuncular için bir endişe de elbette var" sözlerini sarf etti.

"Bu, aslına bakarsanız özel hayata müdahale. Oyuncuları, oyunculuk mesleğini karalamak, bir kara liste yapmak bu. O oyuncuların mesleki hayatını riske atacak bir durum, fişlemek bu. Çevremdeki bütün meslektaşlarım da aynı fikirde" diyen sanatçı, "Bu mesleği yapan insanlar da sürekli uyuşturucu kullanan, bohem hayatlar yaşayan insanlarmış gibi gösterilerek meslek de karalanıyor aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

“YAPIMCILAR ASIL BU KİŞİLERE İŞ VERMEMELİ”

Oyuncu, yapım şirketlerinin almayı düşündüğü iddia edilen önleme ilişkin ise, "Evet böyle konuşmalar var. Peki fişlemeyi yapmayan şirketlere ne olacak? Yapım şirketleri de bence endişelidir. Eğer bir zorlama sonucu bu testleri yapacaklarsa yani. Ama kendi tercihleriyle yapacaklarsa, bu hoş değil... Umarım buna kapı açılmaz" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kullanmanın meslek icrasına engel olacak bir suç olmadığını savunan sanatçı, "İncelenmesi gerekenler, daha ağır suç niteliğindeki konulardır. Eğer bugün bir kadını döven oyuncu hâlâ işini yapmaya devam ediyorsa, sorgulanması gereken esas konu budur. Yapımcılar asıl bu kişilere iş vermemeli" dedi.

“MECBUREN BİR ÖNLEM ALINABİLİR”

Yapımcı Şükrü Avşar ise, açıklamasında sektördeki söz konusu hazırlıktan haberdar olduğunu ifade ederek "Ben de duydum. Ama çok fazla bilgim yok bu konuda. Fakat böyle devam ederse, ileride bu bir zaruret olabilecek. Çünkü dizilere, filmlere çok büyük yatırım yapılıyor. Onun için böyle bir riske girmemek gerekiyor. Tabii ki daha sonra mecburen bir önlem alınabilir" sözlerini sarf etti.

“BU İNSANLAR YOLSUZLUK, HIRSIZLIK YAPMADI”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü ise, yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin "Adaletsizliği, hukuksuzluğu benim meslektaşlarım üzerinden kapatmaya çalışıyorlar. Onların toplumun üzerindeki tanınırlık algısı ve etkisini, alenen yaptıkları bu korkunç haksızlığa bir kulp olarak değerlendiriyorlar. Benim arkadaşlarımın, bu dar gelirli ailelerde gençliğine merhaba demiş bu arkadaşlarımın kazandıkları paralar, hayat konforu üzerinden onları tehdit edip aynı zamanda onların şöhretini de bir yandan utanmadan böylesine korkunç birtakım davaları perdelemek için kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bu o kadar açık ki; ortamı karartmak, ülkenin içine düştüğü ekonomik buhranı, adaletsizliği yok etmek için sahne ve görüntü sanatlarıyla uğraşan insanların hayatlarını mahvetmeyi kendilerine bir yol olarak seçmişler ne acıdır ki" diyen Üzümcü, "Ortada hiçbir şey yok. Ortada sadece uyuşturucu madde kullanımı var. Bunu alıp da kamunun önüne, arenada aslanlara atılmış köleler muamelesi yapmak çok ayıp. Bu insanların aileleri, anaları babaları var. Bu insanlar yolsuzluk, hırsızlık yapmadı” sözlerini sarf etti.

Üzümcü, sözlerinin devamında, “Yaptıkları meslek, zorlu bir meslek. Bahsettiğim aile yapılarından gelen meslektaşlarım için bunu sırtlanmak, kaldırmak zor olabilir. Uyuşturucu batağına düşmüş olmaları anlaşılabilir. Eğer siz onların bunları edindiği yolu, ana büyük yapıyı çökertmezseniz burada çökertebilecek kudrette olduğunu iddia eden bir devletin zan altında kalması söz konusudur" dedi.

“EĞER BİZİ ELEŞTİRİRSEN SENİN PARANI KESERİZ”

"Güçlü dediğin devlet yapmış olduğu adaletsizlikleri şöhreti kendinin verdiğini düşündüğü oyuncuları uyuşturucu operasyonundan gözaltına alarak örtemez" ifadelerini kullanan Üzümcü, "Şöyle bir çark kuruldu Türkiye'de: Eğer olup bitene sessiz kalmaya devam edersen para kazanabilirsin. Eğer olup bitenle ilgili herhangi bir yorum yaparsan; artık, yaptığın iş ne olursa olsun, o işten el çektirilirsin. Bu işte senin başarılı olmanın, görünür olmanın önüne geçeriz. Eğer bizi eleştirirsen, sana kazandırdığımız popülariteyi eğer buna tevdi edersen, senin paranı keseriz. Hayatında sürdüğün o konforu devam ettiremezsin" ifadelerine yer verdi.

Levent Üzümcü, "Bütün piyasaya şu lanse edildi: Ünlü olmaya devam etmek istiyorsan beni eleştiremezsin. Para kazanmaya devam etmek istiyorsan beni eleştiremezsin... Sana bahşettiğim tanınırlığın kıymetini de susarak bil" ifadelerine yer verdi.