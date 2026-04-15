Uyuşturucu test sonucu çıkan Güzide Duran'dan ilk açıklama
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Güzide Duran’ın test sonucu negatif çıktı. Test sonucunun çıkmasının ardından Duran’dan ilk açıklama da geldi.
Geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Güzide Duran, Adli Tıp Kurumu’nda alınan örneklerin ardından serbest bırakılmıştı.
Yapılan incelemelerin ardından Duran’ın test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.
"ADLİ TIP TEST SONUÇLARIM DOĞAL OLARAK NEGATİF ÇIKTI"
Test sonucunun çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Duran, şu ifadeleri kullandı:
- "Adli Tıp raporum resmi olarak sonuçlanmıştır. Hayatım boyunca işimi iyi yapmaya çalışan bir kadın, çocuklarıma iyi bir anne, sevdiklerime güvenilir bir yoldaş olmaya gayret ettim.
- Hiçbir zaman yasaklı bir madde kullanmadığım gibi sağlıklı yaşama hep önem verdim. Adli Tıp test sonuçlarım doğal olarak negatif çıktı. Buna benim gibi şüphe etmeyen, bu can sıkıcı süreçte yanımda olarak bana destek veren tüm aile bireylerime, dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim."