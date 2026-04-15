“Konuşanlar” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya’nın, tasarımcı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı attığı ve sade bir törenle nişanlandığı öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü komedyen, nişan haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kaya, "Biz nişan yapmadık. Biz Malatyalı bir aileyiz, kalabalığız. 50 kişi istemeye gideceğimiz için bir yer tutalım dendi. Medya da ‘Bir yer tutuluyorsa bu nişandır’ diye yazdı" sözleriyle iddiaları yalanladı.

"O SAAT NİŞAN HEDİYESİ DEĞİL"

"4 milyon liralık saat" iddiasına da değinen Kaya, söz konusu haberlerin doğru olmadığını belirtti.

2. Sayfa'ya konuşan ünlü komedyen, "O saat nişan hediyesi değil, ben saat takmadım" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

Açıklamalarının devamında, "Hayatınız yalan demeyeyim de yani… Beni 6 senedir tanıyorsunuz. Ben böyle abartılı şeyleri seven biri değilim. Lükse düşkün değilim, parayı da çok önemsemem. Kız arkadaşım da öyle" ifadelerini kullandı.